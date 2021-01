Vaccini, in Puglia utilizzato il 70 per cento delle dosi disponibili

Incidente stradale sulla Bisceglie-Corato, tre giovani feriti. Uno è grave Foto e video

E' di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni (anche se non in pericolo di vita), il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20. 15 di ieri sera, venerdì 8 gennaio, sulla strada che collega Bisceglie a Corato. L'impatto è stato violentissimo