Scuola, «Caro Emiliano, anche il Terzo Circolo è al fianco dei docenti della Monterisi»

Dopo l'intervento dei docenti della Monterisi, anche quelli del Terzo Circolo didattico “San Giovanni Bosco di Bisceglie” hanno voluto far sentire la propria voce inviando una lettera aperta al Governatore pugliese Michele Emiliano:

«I docenti firmatari di questa missiva, condividono e sottoscrivono quanto denunciato dai colleghi della scuola secondaria Riccardo Monterisi.

Si sottolinea come nonostante tutte le misure adottate per contenere la pandemia in atto,( scaglionamento di ingressi e uscite degli alunni, sdoppiamento di classi…) con l’intenzione di rientrare e rimanere in presenza poiché convinti della valenza educativa della didattica in presenza queste non hanno scongiurato il pericolo di contagi avvenuti tra il personale scolastico.

Si sottolinea come la scuola dell’infanzia spesso dimenticata è sempre stata in presenza nonostante non sia possibile mantenere alcun distanziamento e che in molti istituti essa condivide gli spazi con la primaria.

I docenti preoccupati per l’evolversi della situazione sono stanchi di dover fronteggiare la didattica mista, didattica che non offre a tutti le stesse opportunità, che raddoppia il lavoro dei docenti e rende vano il principio di inclusione ed integrazione sancito dalla nostra Costituzione.

Lasciare che siano i genitori a scegliere quale tipo di didattica preferire per i propri figli lede la libertà di insegnamento e sminuisce e svilisce il ruolo del docente.

La modalità a distanza si basa su principi metodologici e didattici differenti rispetto a quella in presenza. Pertanto è impossibile prevedere una didattica che comprenda le due modalità senza penalizzare una a discapito dell’altra.

I docenti firmatari si associano ai colleghi del liceo Tasso di Roma,del liceo Salvemini di Bari e della scuola secondaria di primo grado di Bisceglie in queste richieste:

1. Richiesta di anticipo della campagna vaccinale del personale della scuola, essendo questo il comparto che ha più sofferto le conseguenze della pandemia

2. Richiesta di tempi certi entro i quali procedere ancora con la didattica a distanza per poi procedere finalmente con una didattica in presenza al 100%.

3. Richiesta di un coordinamento dei docenti delle scuole di Bari, Bisceglie e province Bari Bat.

4. Richiesta di un documento ufficiale che ponga l’attenzione sul disagio professionale che queste modalità producono, riducendo gli insegnanti a semplici esecutori di attività di intrattenimento, e sulla assoluta contrarietà ad ogni forma di libertà di scelta da parte delle famiglie sulle modalità didattiche.

I docenti inoltre auspicano che si proceda con investimenti concreti e certi nella scuola mirati a potenziare la rete internet e soprattutto a diminuire il numero degli alunni per classe e che la scuola torni ad avere un ruolo centrale nello sviluppo delle future generazioni.

i firmatari di questo documento sono i docenti del Terzo Circolo “San Giovanni Bosco di Bisceglie”:

Raffaella Di Lena , Valeria Belsito, Elisabetta Papagni, Vincenza Carabellese, Mariateresa Lasorsa, Francesca Preziosa, Rosaria Pestillo, Lucrezia De Feudis, Antonia Occhionigro, Raffaella Amoruso, Antonia Picca, Rosa Fiore, Aurelia Sinigaglia, Ida Esther Spadavecchia, Patrizia Sforza, Elisabetta Roselli, Francesca Rosa Preziosa, Annamaria Maenza,Antonia Boccasile, Marilena Carito,Serafina Quercia, Antonia Di Benedetto, Nicoletta Caravella, Gabriella Mancini, Elda Silvestris, Carmela Facchini, Rosa Di Molfetta, Mariangela Lopopolo, Lucia Patruno,Giuseppina Garofalo, Donata Preziosa, Isabella Soldani, Giovanna Valente, Laura Sciannameo, Luigi Rizzi, Angela Antonella Chiariello, Elisabetta Gadaleta, Claudia Pesce,Barbara Lobasso, Ida Baldini,Marta Tammacco, Maria Angione,Elisabetta Brescia,Paola Prete,Anna Terrone,Rosalba Pasquadibisceglie, Antonella Valente, Alfonso Grimaldi,Porzia Caputi, Giovanna Ciaccia, Annalisa Pepe, Michela Di Pinto,Vittoria Facchini, Petronilla D’Aversa, Giuseppina Leone, Francesca Di Pinto, Nicoletta Valente,Federica Cassanelli,Antonia Storelli, Girolamo Massimo Bruni, Elena Valente, Cinzia Di Leo,Mariagrazia Rutigliano, Grazia Lopopolo, Simona Maria Monterisi, Antonia di Pinto, Francesca Capurso, Pasqua Ninetta Farinola, Andreina Galantino, Lucia Di Buduo,Isabella Di Liddo,Annamaria Simone.