Parrocchia S. Maria Madre di Misericordia, l'inaugurazione del Centro Caritas

Domenica 10 gennaio 2021, a Bisceglie, nella Parrocchia S. Maria Madre di Misericordia, si terrà l’inaugurazione del Centro Caritas parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta”, secondo il seguente programma:

Ore 10.30, solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

A seguire benedizione del nuovo Centro Caritas “Madre Teresa di Calcutta

«Il Centro Caritas parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta”, - dicono Don Michele Barbaro e Don Piero D’Alba, rispettivamente parroco e vicario parrocchiale - si pone come finalità l’assistenza a circa 50 famiglie bisognose del territorio parrocchiale. A tali bisogni intendiamo dare risposta con la distribuzione viveri, il servizio di dopo scuola per i bambini delle scuole elementari, il centro d’ascolto per l’orientamento delle famiglie in situazioni precarie. Nell’anno in cui tutta la chiesa diocesana è invitata a farsi povera per i poveri, l’inaugurazione di questo centro Caritas diventa opera-segno di carità».