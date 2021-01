Le Domeniche dei Licei di Molfetta, orientamento scolastico a Bisceglie

Domenica 10 gennaio, dalle ore 11 alle ore 13, una rappresentanza di docenti del Liceo Classico “Leonardo da Vinci” e del Liceo Scientifico“Albert Einstein” di Molfetta sarà presente a Bisceglie in Piazza San Francesco, dalle ore 11 alle ore 13, per incontrare gli alunni di terza media ed i loro genitori ed illustrare l’Offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22.

Durante l’incontro di Orientamento verrà distribuito materiale informativo e sarà possibile incontrare in presenza i docenti, chiedere loro chiarimenti in merito all’Offerta formativa 2021-22 e alle particolarità di indirizzi e curvature, sciogliere eventuali dubbi e fornire informazioni sulle modalità di iscrizione.

L’offerta formativa è ampia e diversificata: per Liceo Classico “Leonardo da Vinci” il corso tradizionale; l’indirizzo Cambridge (SyllabusBiology-Geography-Maths) e le curvature Giuridico–economica, Storico-artistico-archeologica e Biomedica; per il Liceo Scientifico “Albert Einstein” il corso tradizionale; l’indirizzo Cambridge (SyllabusMaths-Biology-Physics e Maths-Biology-Drama) e le curvature biomedica e informatica.

Agli alunni di terza media intervenuti sarà consegnato un biglietto della lotteria organizzata dal Liceo Classico “Leonardo da Vinci” con in palio un dizionario.

Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale secondo quanto previsto dalla normativa ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19.

https://www.liceimolfetta.edu.it/