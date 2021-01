A Bisceglie completata la somministrazione del vaccino anti-covid alla Rsa Veneziani

Fuori dal tunnel della pandemia. Prima attraverso la sofferenza e la battaglia sanitaria. Ora definitivamente attraverso la somministrazione dei vaccini anti-covid.

A Bisceglie la Rsa Veneziani può guardare finalmente con fiducia al futuro grazie al primo ciclo di somministrazione dei vaccini della Pfizer a tutto il personale in servizio ed ai pazienti presenti nella struttura: in totale 17 persone che ieri hanno ricevuto la prima dose. Tra circa una decina di giorni riceveranno anche la dose di richiamo per essere definitivamente al sicuro da questa pandemia che sta sconvolgendo da un anno le vite delle persone di tutto il pianeta.

Ma non è tutto: tra una quindicina di giorni saranno somministrate le prime dosi di vaccino anche al personale ed agli ospiti del "diurno" presente al primo piano della struttura. Un totale di altre 47 persone che saranno rese immuni dalla covid.

«Devo ringraziare personalmente i vertici della Asl Bt - ha sottolineato l'Amministratore della struttura, Diego Rana - per l'attenzione che hanno voluto riservare alla nostra Rsa ed al nostro Diurno. Siamo tra le primissime Rsa d'Italia ad essere completamente immunizzate. Il personale Asl è stato straordinario per attenzione, professionalità e premura nei confronti dei nostri pazienti e del nostro personale che avevano vissuto giornate terribili. Ma ora, con orgoglio, possiamo affermare che, oltre ad essere un centro covid-free per essere passati attraverso l'esperienza del contagio, ora siamo anche covid-immuni grazie alla somministrazione del vaccino.

Ora attendiamo con ansia sia il richiamo per chi ha già ricevuto la prima dose, ma anche la somministrazione a personale e ospiti del nostro centro diurno. Bisceglie può essere fiera di avere una struttura che potrà ospitare in tutta sicurezza nuovi pazienti e nuovi ospiti. E di questo non posso non ringraziare l'attenzione della Asl Bt».