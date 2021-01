La Befana della Caritas arriva in ritardo: la consegna sabato 9 gennaio

«Giorno rosso, giorno giallo, giorno arancione…Con tutti questi divieti di circolazione tra comuni e regioni anche la Befana è stata rallentata nella consegna dei doni ai bambini».

E' quanto si legge nella nota diffusa dalla Caritas di Bisceglie che spiega: «E così ci ha fatto sapere che, non per colpa sua, al Centro Caritas “Cappuccini” potrà arrivare solo sabato 9 gennaio e consegnerà i doni ai bambini presenti dalle ore 17 alle ore 19 .

Ci scusiamo per questo non voluto ritardo; tutti i volontari Caritas saranno felici di accogliere in allegria genitori e bimbi il prossimo sabato».