​In Puglia già somministrate​ oltre 16mila dosi di vaccino anti-covid

In Puglia superate le 16mila dosi di vaccino anticovid già somministrate. Sono oltre 5500 le vaccinazioni eseguite oggi tra il personale sanitario e gli ospiti e gli operatori delle Rsa. I numeri saranno consolidati in serata, perché le vaccinazioni sono ancora in corso nelle decine di presidi attivati in tutta la regione. “Il numero delle somministrazioni – dichiara l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco – prosegue secondo la tabella di marcia in funzione delle dosi consegnate da Pfizer”.