​«Ecco come 14 anni fa abbiamo fatto risparmiare centinaia di migliaia di euro ai biscegliesi»

«Il 3 gennaio 2007 Bisceglie vinceva una grande battaglia di civiltà: il Tribunale di Bari eliminava il contributo di bonifica».

A ricordarlo, in una nota, è il consigliere comunale Francesco Spina, autore nella sua veste di avvocato del ricorso che portò all'importante risultato per la città.

«Esattamente 14 anni fa - spiega-, dopo tanti anni di battaglie giudiziarie, il Tribunale di Bari accoglieva la mia domanda di eliminazione dei contributi di bonifica dalla città di Bisceglie. Centinaia di migliaia di euro risparmiati ogni anno dai biscegliesi, che da quel momento non pagano più il Contributo di bonifica. Una causa portata avanti personalmente con passione e convinzione di essere dalla parte del giusto, da avvocato del popolo per davvero e non a chiacchiere (si usa questa locuzione spesso a sproposito). Una “class action“ di fatto che ha stravolto l’impostazione impositiva dei contributi di bonifica. Questa, come tante battaglie vinte per la gente di questo territorio straordinario, hanno fatto risparmiare tante risorse dei cittadini. Alla politica che toglie dalle tasche della comunità abbiamo risposto con la politica che dà ai cittadini e continueremo a farlo finché la passione sarà così forte!»