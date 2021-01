Coronavirus, «​A Bisceglie ci sono 417 contagiati». Il dato continua a scendere

«Rapido aggiornamento sull’andamento del contagio nella nostra Città. Al momento i cittadini positivi sono 417: dato in diminuzione rispetto all’ultimo aggiornamento, confermando il trend dell’ultimo periodo».

E’ quanto rivela il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, nel consueto aggiornamento sull’andamento della diffusione del contagio in città.

«Siamo ancora – spiega - in una fase delicata che richiede massima prudenza e senso di responsabilità da parte di tutti noi nel rispetto delle regole.

Oggi vi mostro questo disegno con i quali alcuni bambini hanno voluto ringraziare “l’uomo in bianco”, ovvero gli operatori che si occupano quotidianamente del ritiro personalizzato dei rifiuti per chi è in stato di isolamento o quarantena. Un servizio, organizzato in sinergia tra Comune e Energetikambiente, che sta ricevendo tantissimi apprezzamenti per la puntualità, l’efficacia e la sensibilità degli operatori.

A loro va il nostro ringraziamento, che si unisce ai tanti messaggi dei cittadini, per come stanno assolvendo questo ruolo, tenendo sempre presente che si rapportano con persone comprensibilmente in apprensione per la propria salute.

Andiamo avanti insieme»