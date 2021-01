Controlli a tappeto di fine anno: due arresti per detenzione di cocaina e bombe carta

Coadiuvati ai militari del Nucleo Eliportato “Cacciatori di Puglia” e dal Nucleo Cinofili di Modugno (BA), i Carabinieri di Trani e Bisceglie hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari, nel corso delle quali è stata rinvenuta, nella disponibilità di D.T.R., sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo lordo di 10 grammi circa che teneva all’interno di un locale a cui lui aveva l’accesso esclusivo, ove s’intratteneva con suoi conoscenti. L.G., già deferito nel 2017 perché trovato in possesso di una bomba carta durante una competizione sportiva, è stato trovato invece in possesso di 25 bombe carta di produzione artigianale (tipo cipolla), del peso lordo cadauno di 180 grammi circa, 3 batterie di tubi da lancio, contenenti complessivamente 974 grammi di polvere da sparo. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Bari che hanno attestato la pericolosità degli artifizi rudimentali e hanno messo in sicurezza l’area. I due arrestati sono stati rispettivamente tradotti presso il carcere di Trani e presso la propria abitazione.