Sappiamo bene quanto il 2020 ci abbia provocato ansie, affanni e preoccupazioni che ci hanno segnato profondamente. L’emergenza non è ancora terminata e richiede ancora la massima attenzione e collaborazione di tutti noi. Ma ora è tempo di guardare avanti con coraggio, forza d’animo e determinazione.

Ogni giorno ho lavorato con il massimo impegno, mettendoci tutto me stesso, per affrontare questo nemico inatteso e invisibile. E con me tutta la nostra squadra, assessori, consiglieri comunali, dirigenti e funzionari comunali. Uniti nelle difficoltà e nell’imperativo di tutelare la salute pubblica della nostra Comunità e di stare accanto a chi ha subito conseguenze per la pesante crisi economica e sociale. L’emergenza tuttavia non ci ha impedito di continuare a lavorare per la nostra amata Bisceglie, con passione e impegno, malgrado le difficoltà, per dare un segnale di speranza e il messaggio di una Citta che non si arrende, che resiste e guarda al futuro con fiducia.

Con questo spirito vogliamo pensare al 2021, alle nuove sfide da affrontare e vincere insieme. “Il mare calmo non ha mai reso il marinaio esperto”, diceva Roosvelt. Questa tempesta ci ha messo a dura prova ma ci ha anche insegnato molto, innanzitutto a riscoprire il valore delle “cose normali”, di ciò che nella frenesia della vita quotidiana appare scontato ma in realtà non lo è: abbracciare le persone a cui vogliamo bene, essere vicini ai nostri cari senza timori, stare insieme, condividere. La tempesta ci ha rafforzato e soprattutto ci ha unito. Superiamola insieme e torniamo a navigare a vele spiegate nelle nostre vite, da marinai più esperti, “migliori”, senza paura.