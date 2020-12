Coronavirus, contagiato don Stefano Montarone. La chiesa sarà sanificata giovedì 31

Tra i quasi 500 contagiati da coronavirus a Bisceglie c'è da oggi anche don Stefano Montarone, parroco di Sant'Agostino, che si è sottoposto al test rapido e che ora attende l'esito del tampone.

Don Stefano è in buone condizioni di salute ed è a casa, rispettando le prescrizioni che scattano in questi casi. La parrocchia di Sant'Agostino è chiusa da alcuni mesi per lavori di restauro che saranno ultimati entro la prossima primavera. Nelle ultime settimane, Don Stefano celebrava messa nella chiesa di San Michele Arcangelo, presso il convento dei Cappuccini. Domani mattina la chiesa sarà sanificata e a partire dal 1 gennaio le celebrazioni potranno riprendere con l'arrivo di alcuni sacerdoti inviati dalla diocesi in sostituzione del sacerdote biscegliese risultato contagiato.