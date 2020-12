Pioggia e vento, per lunedì allerta arancione della protezione civile

Un minimo barico, centrato sullo Ionio, determina ancora tempo perturbato sul Meridione, con venti forti settentrionali su gran parte del territorio, che causeranno un ulteriore calo delle temperature. Dalla tarda serata di oggi una nuova intensa perturbazione Nord-Atlantica, proveniente dalla Francia, raggiungerà le regioni settentrionali, dove si verificheranno diffuse nevicate sino a quote di pianura, mentre piogge sparse interesseranno per tutta la giornata di domani le regioni del Centro, sino a raggiungere nel pomeriggio, Campania e parte di Basilicata e Puglia, associate ad una intensa ventilazione dai quadranti meridionali.

Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha emanato per tutta la giornata di lunedì 28 dicembre una allerta arancione per vento e una allerta gialla per temporali fino alle 20.

Sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, su tutto il territorio, con temporanei rinforzi di burrasca forte su tutti i settori costieri e su quelli appenninici e precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli.