​Otto tonnellate di prodotti ittici sequestrati nella Bat dalla Capitaneria di Porto

Rimane alta in questo periodo dell’anno - nonostante il frangente emergenziale in atto - la domanda di prodotti ittici, che continua ad aumentare in maniera esponenziale soprattutto durante il periodo delle festività natalizie. Lo ricorda in una nota la Guardia Costiera.