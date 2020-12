​«Nel 2021 ci auguriamo di stare insieme, di vivere nello stesso luogo e di averne rispetto​»

«Quello che vediamo non ci piace, non vogliamo accettarlo. Eppure scenari simili li abbiamo visti nei film, mentre degustavamo una pizza in famiglia e tra amici. Non sarebbe mai capitato a noi… oppure è solo un film e si sa i film (alcuni) sono storie finte. Ed invece quest’anno è trascorso con molto malumore. Un film divenuto realtà. Tanta sofferenza ed anche tanta disinvoltura vista sulla strada, in televisione sui social. Per avere cognizione su ciò che è accaduto nel 2020 ci vorrà del tempo, per pochi le vicende sono chiare».

E' quanto scrivono Alberto De Toma e tutti gli amici e sostenitori di “Bisceglie Illuminata” che hanno voluto rivolgere i propri auguri alla città.



«Cosa aspettarsi - si chiedono - per il nuovo anno? Lo stare insieme, avere il senso di comunità, la consapevolezza di vivere nello stesso luogo e di averne rispetto. Parole facili, prassi difficile da quando pratichiamo un percorso di cittadinanza attiva. Le critiche ci vengono comunque rivolte. Ma noi andiamo avanti. Accettiamo anche questo perché è un percorso della nostra vita. Un augurio a tutti i cittadini per un anno migliore.



Un augurio a tutti gli amministratori pubblici che si trovano in una situazione inedita nella gestione della cosa pubblica. Un augurio particolare a tutti gli operatori sanitari che in questo particolare momento stanno dando il meglio per il bene comune. Un augurio a noi tutti affinché la pratica del bene comune metta le radici. “Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili.” (cit. B. Brecht)».