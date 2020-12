Il Natale è da sempre sinonimo di solidarietà e di vicinanza alle persone che più si trovano in difficoltà, per aiutarle a superare questo periodo di oscurità e a donare loro la Luce, il sorriso e il calore tipici di questa festività.

Il termine “Eròe” deriva dal latino heros e nella mitologia antica era sinonimo di attribuzione di gesta prodigiose e meriti eccezionali... (come riporta l'Enciclopedia Treccani)

La pizzeria Il Ritrovo da inizio dicembre ha attuato, in collaborazione con la Caritas di Bisceglie, coordinata dalla Parrocchia San Silvestro, una significativa campagna solidale verso le famiglie più bisognose donando loro un panzerotto caldo. Ad oggi sono stati donati circa 400 panzerotti.

Ieri mattina, domenica 20 dicembre, anche il Sindaco di Bisceglie ha voluto far visita alla pizzeria di via Dott. G. La Notte plaudendo alla lodevole iniziativa e spendendo parole di ringraziamento nei confronti della titolare del RITROVO la sig.ra Noemi Di Bisceglie aiutata e sostenuta dal marito Gianni Leuci. Un monito tanto importante quanto sincero e autentico.

“Esprimo i più sinceri ringraziamenti e plauso - ha detto il Sindaco - verso chi in un momento così particolare per tutta la società ha saputo “reinventarsi” e mettersi a disposizione dei più bisognosi. Grazie ai titolari della pizzeria Noemi e Gianni. La nostra società ha bisogno di questi piccoli ma grandi gesti. Rivolgo un sentito ringraziamento anche alla parrocchia San Silvestro e alla CARITAS di Bisceglie. Come Amministrazione ricordo, inoltre, come ogni anno, il tradizionale pranzo di Natale in collaborazione con la stessa CARITAS che quest’anno sarà effettuato “a domicilio” e il bando, in corso, per la richiesta di Buoni spesa da parte delle famiglie più abbienti”.

I Supereroi, quindi, eroi di solidarietà che combattono contro le difficoltà del momento per regalare a tutti, grandi e piccoli, un sorriso e un messaggio di speranza e amore. Ad oggi la famiglia dei supereroi è cresciuta potendo contare oltre che su Spiderman anche su Elsa di Frozen, Iron Man e il Minion.