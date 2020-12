Si è tenuta nella serata di mercoledì 16 dicembre 2020, la Santa Messa della Società Operaia di Mutuo Soccorso "Roma Intangibile" di Bisceglie, presso la parrocchia "S. Domenico".

Alla cerimonia officiata dal Mons. don Franco Di Liddo, hanno preso parte il Sindaco della Città, Angelantonio Angarano, gli assessori Natale Parisi e Roberta Rigante, il Gen. Pasquale Preziosa, il dott. Tommaso Fontana e il cav. Cosimo Sciannamea (Presidente ANCRI - BAT), la dott.ssa Maddalena Pisani, il dott. Nicolò De Trizio e il dott. Michele Ciniero (LILT BAT). Non ha potuto presenziare per impegni istituzionali l'Ambasciatrice della Puglia nel mondo, dott.ssa Nancy Dell'Olio.

La celebrazione, fortemente voluta dal presidente di "Roma Intangibile" dott. Pasquale D'Addato, con le dovute precauzioni, ha tenuto a ricordare i Soci che sono scomparsi e cogliere l'opportunità di preghiera per la vita. La S. Messa, inoltre, musicata dai canti del New Chorus di Marzia Pedone, accompagnata al pianoforte da Mariella Di Ceglie, è stata intesa, in occasione del Santo Natale che si avvicina, come preparazione a ricevere Gesù.

In ultimo, l'ultracentenario Sodalizio di mutuo soccorso ha voluto ringraziare i tanti soci che si sono spesi in favore del Banco e della Colletta Alimentare a cui è stata donata una cifra per il prosieguo del progetto. Pasquale D'Addato, in più, ha ringraziato Legambiente sez. Bisceglie, nella persona del Presidente Alessandro Di Gregorio, che ha donato cinque alberature alla S.O.M.S. per ricordare le vite scomparse.