​L'Istituto Superiore "Sergio Cosmai" apre le porte verso il futuro​

Dopo la presentazione della nuova Offerta Formativa, avvenuta mediante dirette sui Social Network dell’Istituto, domenica 20 dicembre l’Istituto Professionale “Sergio Cosmai” apre nuovamente le proprie porte alla cittadinanza, soprattutto ai ragazzi ancora indecisi sulla scelta da fare dopo il ciclo secondario di primo grado.

In questi giorni sarà possibile prenotare una “visita” presso le sedi di Bisceglie e Trani compilando un modulo Google (https://forms.gle/kpokZWghNPD1ih7A6 ), mentre domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ci saranno dirette social sulle pagine Facebook (www.facebook.com/iisscosmai) e Instagram (www.instagram.com/iiss_cosmai).

L’Istituto, presente a Bisceglie in via Gandhi con i suoi indirizzi Sociosanitario, Odontotecnico e Manutenzioni e Assistenza Tecnica, e a Trani in piazza Plebiscito con gli indirizzi Moda-Made in Italy e Audiovisivo. Sarà data a tutti la possibilità di fare un viaggio virtuale (ma anche in presenza, preferibilmente su prenotazione e comunque in osservanza sulle misure antiCovid) all’interno delle sedi, dotate di laboratori all’avanguardia e di aule digitalizzate, confortevoli e soprattutto sicure. Inoltre docenti e alunni saranno disponibili per fornire eventuali chiarimenti ed eliminare ogni dubbio sulla frequenza della scuola, che a undici anni dalla sua nascita ha portato avanti un grande lavoro di valorizzazione dell’idea di Istituto Professionale in senso “europeo”, di una scuola, cioè, aperta al mondo del lavoro e delle imprese, ma anche in grado di formare gratuitamente gli OSS (al Sociosanitario) e di fornire la giusta preparazione anche per l’esperienza universitaria.

Una scuola accogliente, plurale, aggiornata e sempre disponibile ad “amare” i propri alunni, come recita lo slogan del video promozionale, girato sulla base di “Letkiss”: “Lasciati baciare dal “Cosmai”, la scuola che ti ama!” Tutte le informazioni sono dispoinibili sul sito www.iisscosmai.gov.it e sulle pagine social dell’Istituto.