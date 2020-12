Cristina Bellemo ospite di Consigli d’autore

Prosegue Consigli d’Autore, iniziativa ideata e realizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie in programma sino al 21 dicembre sulla pagina Facebook della libreria. Mercoledì 16 dicembre alle ore 19.00 ospite Cristina Bellemo. Dopo il liceo classico, si è laureata in greco antico alla facoltà di lettere a Padova. Giornalista da vent’anni per diverse testate, è direttrice responsabile de L’AbBeCedario, notiziario di A.B.C., Associazione Bambini Chirurgici dell’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste. Autrice di vari libri (oltre che per Topipittori, per Edizioni Messaggero Padova, Erickson, Zoolibri, Rizzoli, Il Castoro), ha vinto numerosi premi letterari, tra i quali, con La leggerezza perduta, il Trofeo Baia delle favole nell’ambito del Premio Andersen. Sposata con Massimiliano, ha due figli, Cecilia e Sebastiano. Da anni incontra bambini e adulti, raccontando la sua passione per le storie e per la magia irresistibile della narrazione. Salpa spesso per viaggi imprevedibili: il suo bagaglio è un carrettino pieno di libri, oggetti che suonano e carabattole.

Consigli d’Autore prosegue giovedì 17 dicembre ore 19.00 con lo scrittore di culto Paolo Di Paolo; venerdì 18 dicembre ore 19.00 protagonista Giulia Blasi, scrittrice, giornalista e blogger impegnata nella lotta agli stereotipi di genere ed esperta di temi relativi alla condizione femminile, sabato 19 dicembre ore 18.00 protagonista la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, domenica 20 dicembre ore 21.00 protagonisti in coppia Simona Sparaco e Massimo Gramellini e infine lunedì 21 dicembre ore 19.00 chiusura con Chiara Gamberale.

L’iniziativa è gratuita e tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% su acquisti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Mondadori Bookstore - in libreria o con spedizione in tutta Italia attraverso ordine via telefono, email e social - da spendere dal 1 al 31 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni 080.8091021 - info@vecchiesegherie.it. Consigli d’autore è ideato e organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostegno di Mastrototaro Food in collaborazione con SistemaGaribaldi.