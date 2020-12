​La Puglia al primo posto nel concorso nazionale Ficlu per i diritti umani

Nella Giornata internazionale dei Diritti Umani, che ricorre il 10 dicembre, data scelta per ricordare la proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei Diritti umani, avvenuta nel 1948, si svolgerà la manifestazione di premiazione del IX Concorso Nazionale, indetto per l'anno scolastico 2019-2020, dalla Federazione Italiana Club Centri e Associazioni per l’UNESCO «“Agire I Diritti Umani” I Diritti del Fanciullo: 30 anni di storia, quale futuro in Italia e nel mondo?»

Il Presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie, Pina Catino – coordinatrice della commissione regionale del Concorso, è lieto di comunicare che, per la sezione scuola primaria, la Puglia si è aggiudicata il primo Premio nazionale con l’elaborato dell’alunna Carmen Fazio, Classe 5E (Istituto Comprensivo Perotti-Ruffo di Cassano delle Murge, dirigente prof. Ippolita Lazazzera). Per la sezione scuola Secondaria di primo grado riceve, invece, una menzione di merito l’allieva Alessia Mele (Istituto Comprensivo “Devito Francesco Giovanni XXIII – Binetto” di Grumo Appula, dirigente prof. Amelia Capozzi). Il Molise ha vinto con l’Istituto “D’Agnillo” di Agnone, per la sezione scuole secondarie di primo grado, mentre la regione Piemonte con l’Istituto “Soleri Bertoni” di Saluzzo (Cuneo) è risultata prima per la sezione Secondaria di secondo grado.

L’evento di premiazione sarà trasmesso, dalle ore 10:00, in webinar sulla piattaforma FICLU (Federazione Italiana Club e Associazioni per l’UNESCO) al link: https://us02web.zoom.us/j/87258097896?pwd=Q2ZBZ2w5ZE5jM3lzOTlld01UMUU5dz09.

Dopo i saluti del Presidente nazionale FICLU, arch. Teresa Gualtieri, del Ministro Plenipotenziario Enrico Vicenti – Segretario Generale Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO-, e del Coordinatore del Premio nazionale, geol. Maurizio Lazzari v. Presidente FICLU, si terrà la relazione “Sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - ieri oggi domani” del prof. Marco Frasciglione (ricercatore CNR IRISS: CdA Agenzia Europea dei Diritti fondamentali). All’esposizione seguiranno gli interventi dei dirigenti e degli allievi premiati coordinati dal prof. Maria Paola Azzario, vice presidente Federazione Europea (EFUCA, già presidente FICLU).

La Commissione regionale pugliese era composta da: dott.ssa Antonella Pagano Presidente della Commissione (Sociologa, Critico letterario internazionale A.I.C.L.); prof.ssa Anna Paola Colavito (Ordinario di Italiano, Storia e Cittadinanza, Geografia, S.S. primo grado “Sylos” Bitonto); dott. Francesco Cozzoli (Filologo moderno); ing. Giuseppe Dammacco; prof.ssa Rosa Leuci (già Ordinario di Lettere Italiane nei Licei, Presidente Circolo dei Lettori Bisceglie); dott. Nicolantonio Logoluso (Storico numismatico); dott. Angelo Perrini (Artista, tutor CEPU@CAMPUS Bari); arch. Pierpaolo Sinigaglia.

La coordinatrice Pina Catino ha reso note le motivazioni della Commissione regionale:

- Carmen Fazio: «Scelta per un cuore che troneggia fra tante tessere d’un puzzle colorato magnificamente e colori vividi che parlano di vita e vitalità, con la cornice di bambini colorati allo stesso modo – a dire dell’uguaglianza, giammai della mancata identità. Si tratta di bambini che si tengono per mano per sottolineare lo spirito di cooperazione e condivisione del progetto comune sul pianeta. Quest’ultimo viene mostrato dall’elaborato composto da zolle di terra interconnesse.»

- Alessia Mele: «Scelta per il racconto che ha interpretato al meglio una storia di disperazione, di amicizia e di riscatto. L’alunna è riuscita a entrare nel mondo del bambino più deprivato e a raccontare il momento topico dell’amicizia che si instaura tra gli adolescenti. Inoltre, impressionate è stata la descrizione della luce che conduce a una vita possibile. Tutto il percorso è realizzato grazie alla chiarezza dei diritti di uguaglianza, libertà e felicità, cui ogni essere umano deve tendere.»