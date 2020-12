Anche Gianrico Carofiglio tra i protagonisti di Consigli d'Autore

Anche Gianrico Carofiglio partecipa a Consigli d’Autore, iniziativa ideata e realizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie in programma dal 9 al 21 dicembre sulla pagina Facebook della libreria. Lo scrittore barese apre la rassegna martedì 8 dicembre alle ore 18.00 e si aggiunge al ricco elenco di autori che consiglieranno i loro 5 libri preferiti in diretta streaming: Francesca Cavallo, Vera Gheno, Fumettibrutti, Mario Calabresi, Gabriella Genisi, Nicola Lagioia, Emanuele Trevi, Cristina Bellemo, Paolo Di Paolo, Giulia Blasi, Simonetta Agnello Hornby, Simona Saparaco e Massimo Gramellini e infine Chiara Gamberale. Un altro autore importante per Consigli d’Autore, iniziativa nata da un’idea dei librai Viviana Peloso, Francesco Bombini e Gaetano Sciascia per provare a superare questo momento di difficoltà che affligge soprattutto le piccole librerie offrendo ai lettori un contenuto unico e originale.

L’iniziativa parte martedì 8 dicembre ore 18.00 con Gianrico Carofiglio, autore di romanzi, racconti e saggi sempre in vetta alle classifiche e prosegue mercoledì 9 dicembre ore 19.00 con Francesca Cavallo, innovatrice, regista e scrittrice che con il suo Storie della buonanotte per bambine ribelli ha avuto successo in tutto il mondo; giovedì 10 dicembre ore 19.00 protagonista Vera Gheno, sociolinguista esperta in comunicazione digitale e potere delle parole; venerdì 11 dicembre ore 19.00 protagonista Fumettibrutti, alias Josephine Yole Signorelli, il nuovo fenomeno del fumetto italiano; sabato 12 dicembre ore 18.00 protagonista Mario Calabresi, giornalista e scrittore italiano attualmente impegnato nel progetto Altre Storie; domenica 13 dicembre ore 18.00 protagonista Gabriella Genisi, autrice noir che ha dato vita alla celebre saga del commissario Lolita Lobosco; lunedì 14 dicembre ore 19.00 protagonista Nicola Lagioia, scrittore, direttore del Salone del libro di Torino, conduttore radiofonico e autore del recente straordinario La città dei Vivi; martedì 15 dicembre protagonista lo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi; mercoledì 16 dicembre ore 19.00 protagonista la scrittrice per l’infanzia Cristina Bellemo; giovedì 17 dicembre ore 19.00 protagonista lo scrittore di culto Paolo Di Paolo; venerdì 18 dicembre ore 19.00 protagonista Giulia Blasi, scrittrice, giornalista e blogger impegnata nella lotta agli stereotipi di genere ed esperta di temi relativi alla condizione femminile, sabato 19 dicembre ore 18.00 protagonista la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, domenica 20 dicembre ore 21.00 protagonisti in coppia Simona Sparaco e Massimo Gramellini e infine lunedì 21 dicembre ore 19.00 chiusura con Chiara Gamberale.

L’iniziativa è gratuita e tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% su acquisti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Mondadori Bookstore - in libreria o con spedizione in tutta Italia attraverso ordine via telefono, email e social - da spendere dal 1 al 31 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni 080.8091021 - info@vecchiesegherie.it. Consigli d’autore è ideato e organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostegno di Mastrototaro Food in collaborazione con SistemaGaribaldi.