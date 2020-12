​Nuovo appuntamento online con "I Diritti in Genere"

Torna giovedì 3 dicembre alle 18,00, naturalmente on air, I DIRITTI IN GENERE, rassegna che racconta da 6 edizioni a Bisceglie lo sguardo delle donne sui diritti violati. Secondo dei cinque appuntamenti l’incontro incrocia oggi la giornata dedicata ai diritti dei disabili e affronta l’argomento affidandolo a Teresa Antonacci, autrice di QUASI edito da Les Flâneurs, in cui si narra la vicenda di Alina. Donna matura e realizzata, che ha fatto pace con il proprio dono - la sindrome di Asperger - dopo la morte dell'amatissimo Nicola e il trasferimento nella casa di Polignano, dovrà mettere insieme i cocci del passato e provare a costruire una nuova serenità dopo averla rincorsa, raggiunta e ripersa. Ma l’appuntamento non coincide con la presentazione di un libro quanto con l’animazione di un dialogo, al quale sono invitati gli spettatori, ma in particolare altre due preziose ospiti interlocutrici: Gabriella La Rovere, medico, scrittrice e giornalista, esperta in tematiche relative alle malattie rare e alla disabilità e Raffaella Caifasso, presidente dell’associazione Con.te.sto., anche lei direttamente impegnata sul fronte dell’autismo.

Il peso dell’isolamento diventa più evidente se ad essere colpite sono le categorie più fragili. Una rete di protezione può giovare alla risoluzione di difficoltà oggettive, ma anche la possibilità di aprire scenari creativi rende le azioni più efficaci. Come?

Ideata e curata da Rosa Leuci, con la collaborazione di Viviana Peloso e Carlo Bruni, la rassegna I DIRITTI IN GENERE mette in rete con il Presidio del Libro e il Circolo dei Lettori di Bisceglie, le Vecchie Segherie Mastrototaro e sistemaGaribaldi, avvalendosi dei patrocini di Regione Puglia, Comune di Bisceglie e dell’Associazione dei Presidi del Libro.

La trasmissione si servirà della piattaforma Zoom

