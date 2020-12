Nella Bat più di 43milioni di euro dai vari Decreti "Ristori"

Per far fronte alla crisi causata dalle chiusure dovute alla pandemia il Governo ha messo in campo diverse misure, tra cui i ristori riconosciuti con i vari decreti.

Con il decreto rilancio alla Puglia sono arrivati ristori per circa 320milioni di euro distribuiti tra 128.828 lavoratori autonomi, imprese, società e colo che percepiscono reddito agrario. Nella Bat, invece, sono arrivati più di 36milioni di euro per 15460 beneficiari.

Circa 72milioni di euro sono stati destinati per 17247 partite iva a livello regionale, di cui 6,6milioni di euro per 1672 soggetti percettori nella sesta provincia pugliese.

Da ultimo, con il Decreto ristori 2 del 25 novembre scorso, nella nostra regione arriveranno 3,75milioni di euro e 0,34 saranno destinati alla provincia Bat.

Ciò, ovviamente, non basta per “risarcire” i danni subiti dalle disposizioni dei vari DPCM. e salvare molte imprese che hanno subito ingenti danni dal Coronavirus. Un forte aiuto può venire da ciascuno di noi che, facendo acquisti locali, può sostenere la nostra economia invece di andare a ingrassare i patrimoni milionari di piattaforme di vendita online che non contribuiscono, in nessun modo, alla crescita dell'economia locale.

Per questo, #faishoppingincittà perché solo insieme e agendo come comunità ne usciremo più forti di prima.