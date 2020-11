​La Giornata contro la violenza sulle donne prosegue via radio

Il Club per l’Unesco di Bisceglie, presieduto da Pina Catino, annuncia che da lunedì 30 novembre, ogni lunedì, dalle ore 20:00 alle 21:00, in diretta da Roma su Radio Sbaam nella trasmissione di Antonella Pagano Anima Mundi - La Poesia Dei Territori, sarà dedicato uno spazio ai video registrati, trattanti argomenti sul tema della giornata internazionale del 25 novembre per l’eliminazione della violenza contro le donne perché l'azione non termini in una celebrazione ma contini anche dopo. Nel prossimo appuntamento andrà in onda il contributo audiovisivo Rifioritura, disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=DxJp72iTAs4&feature=youtu....

«Celebrare questa giornata ci ricorda che le donne devono essere il cuore del cambiamento e che troppo spesso, nel mondo, sono vittime di violenza», afferma la Direttrice Generale dell’UNESCO, Audrey Azoulay, nel suo messaggio per International Day for the Elimination of Violence against Women.

Il Club per l’UNESCO di Bisceglie ha celebrato la Giornata internazionale per eliminare la violenza contro le donne nella trasmissione audio-video, in diretta, in onda sulla pagina ufficiale facebook di Radio Sbaam TV, dalle ore 20 alle ore 21 del 25 novembre 2020.

Dopo i saluti di Marco Torru (dirigente Radio Sbaam TV) e di Pina Catino (presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie), Antonella Pagano (sociologa, scrittrice), conduttrice e autrice della trasmissione, nonché ideatrice e produttrice dello spot “2020 Rifioritura” per l’Ed. 2020 della Giornata internazionale, ha letto e commentato gli interventi scritti di coloro che hanno aderito.

Gli aderenti: le classi quinte del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Bisceglie, D. S. Rosa Favale; Maria Paola Azzario, responsabile per l’Italia del “Forum internazionale delle Donne del Mediterraneo”, che abbraccia affettuosamente, tutte le donne che in questo bacino mediterraneo, culla e custode di culture millenarie, continuano a credere e agire per le Pari Opportunità; Jaquelina Barra (musicista); Nella Cirinnà (già regista RAI, musicista e Presidente IWA International Associazione Woman); Maurizio d'Angeli (libero professionista); Neria De Giovanni (presidente “Bureau International des Critiques Literaires” - A.I.C.L. editrice NEMAPRESS); Lara Di Carlo (editrice e scrittrice); Carla Durante (libero professionista – autore radiofonico); Marina Fornaro (docente di Inglese); Simone Gaeta (libero professionista); Michela Lipari (past presidente FEI “Federazione Esperantisti Italiana”); Paola Nazzaro (Costume and Fashion designer per il Cinema, scrittrice); Adriana Paolucci (pedagogista per bambini con disabilità); Arianna Pigini (presidente Associazione “L’Abbraccio del Mediterraneo”); Maristella Salmi (Presidente Associazione "Luce dell'Anima"); Patrizia Valeri (avvocato - cassazionista e componente Commissione Diritti Umani Consiglio Ordine degli Avvocati).

La legge n.77/2013 ha ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa su prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e su violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011). Recentemente il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso una campagna informativa con l’obiettivo di sensibilizzare le donne vittime di violenza maschile e stalking invitandole a riconoscere la situazione di violenza e a iniziare un percorso per uscirne. A tale scopo viene promosso l’utilizzo di un numero di pubblica utilità, il 1522, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, anche con servizio multilingue.

Per rivedere la diretta: https://www.facebook.com/radiosbaamtvon/videos/647...