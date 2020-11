Le figure societarie esistenti all’interno del cosiddetto Sporting Club Bisceglie sono:

Sporting Club Bisceglie SpA , il cui Consiglio di Amministrazione è presieduto dal sottoscritto ing. Vittorio Di Gregorio, sin dal 2012: tale sodalizio rappresenta la proprietà di tutti gli impianti, che si sviluppano su circa 22.000 mq, mentre invece l’assetto societario è rappresentato da circa 800 azionisti.

Circolo culturale, sportivo e ricreativo, il cui Consiglio Direttivo è presieduto dal dott. Franco Di Reda, che gestisce la Club House e annessi settori associati quali la ristorazione e gli eventi culturali-teatrali-musicali durante la stagione estiva; Sporting Club Tennis Bisceglie 2.0 , il cui Consiglio Direttivo è presieduto dal sig. Bartolo Sasso, che gestisce dal 2015 il settore Tennis;

Lo Sporting Club Tennis Bisceglie 2.0, grazie ad una gestione oculata, della Scuola Tennis da parte del nostro giovane promettente Chicco Sasso, ha portato il settore Tennis a raggiungere eccellenti traguardi professionali fino a conquistare il livello di campione regionale giovanile, mentre invece l’ASD Sporting Club Tennis Bisceglie 2.0, presieduta dal sig. Bartolo Sasso, con spirito di abnegazione, si è aggiudicata il finanziamento regionale per la riqualificazione degli impianti di tennis, partecipando alla gara regionale del 2019, classificandosi al 13° posto, su 139 partecipanti ammessi a finanziamento.

rientra tra le finalità del nostro sodalizio che, per i nostri azionisti, significa implementare, migliorare e riqualificare il nostro patrimonio impiantistico a costo zero;

conferisce certezza di realizzazione in seguito all’avvenuto parere favorevole del CONI Comitato Regionale del 24/06/2020.

Le strutture esistenti sono suddivise in tre settori, tutti affittati ai seguenti soggetti conduttori;

Tale configurazione societaria si è costituita gradualmente, a partire dal 2012, in seguito alla situazione fallimentare in cui i sodalizi esistenti (Sporting Club Bisceglie – Sporting Club Bisceglie SpA) si sono venute a trovare, a causa di una precedente gestione, probabilmente, poco oculata e accorta.

In quel periodo, 2012, si è fatto appello alla sensibilità di alcuni soci fondatori del Circolo Sporting Club Bisceglie, per tentare di ricomporre la situazione fallimentare, con una contribuzione economica ed un impegno attivo, all’interno degli Organi Sociali.

Tra questi ricordiamo, il promotore dott. Nuccio Salerno, l’agronomo dott. Pietro Preziosa, l’ex cancelliere dott. Michele Tartaglia, il sottoscritto ed altri, che, ciascuno con il proprio impegno e contributo, in questi ultimi otto anni hanno lavorato per sanare la situazione debitoria e ricominciare con iniziative imprenditoriali di ripresa e di riqualificazione della struttura impiantistica Sporting Club Bisceglie, che come sappiamo, nasce nel 1981 su iniziativa del dott. Franco Di Reda e dei giovani studenti universitari facenti parte del Circolo degli Amici.

Riqualificazione impiantistica

Progetto

In questo ultimo decennio di crisi economica su tutto il territorio nazionale:

L’ammontare totale del finanziamento è di € 185.000,00 di cui:

€ 100.000,00 a fondo perduto da parte della Regione Puglia;

€ 85.000,00 messi a disposizione dall’Associazione Sporting Club Tennis Bisceglie 2.0 con fondi propri con garanzia bancaria già accordata.

L’iniziativa imprenditoriale e progettuale è stata accolta con entusiasmo da parte del sodalizio che rappresento, al punto tale che dal 01/11/2020 è stato sottoscritto un contratto di locazione diretto con lo Sporting Club Tennis Bisceglie 2.0, in sostituzione dell’accordo, vigente dal 2015, col Circolo Sporting Club Bisceglie.

L’iniziativa in oggetto:

La documentazione progettuale è composta da:

1) Verbale del Consiglio Direttivo ASD 2.0 del 01/10/2019;

2) Istanza di finanziamento agevolato alla regione Puglia del 12/11/2019;

3) Richiesta di Parere in linea Tecnico Sportivo del 12/11/2019;

3/1) Piano di Fattibilità-Economico;

3/2) Relazione tecnica;

3/3) Relazione specialistica campi da gioco;

3/4) Computo estimativo: € 100.000,00 Regione + € 85.000,00 fondi propri con mutuo bancario;

3/4) Elenco prezzi;

3/5) Cronoprogramma dei lavori;

3/6) TAVV. n. 1-2-3-4-5-6-7;

4) PARERE FAVOREVOLE del CONI Comitato Regionale Puglia del 24/06/2020.

La riqualificazione impiantistica del settore tennis prevede:

sistemazione dell’ingresso al Circolo della strada privata con organizzazione dei parcheggi dedicati ad atleti, autorità e mezzi di soccorso in caso di manifestazioni a livello agonistico, mentre potranno essere usati liberamente durante le attività di livello amatoriale con particolare attenzione alle persone diversamente abili;

adeguamento alla normativa CONI Sport e messa a norma dei locali spogliatoi alle norme Coni Sport per meglio soddisfare le esigenze di una attività agonistica e facilitare la fruizione alle persone diversamente abili;

adeguamento e messa a norma di n. 2 settori per il pubblico spettatore per le gare agonistiche che potranno essere svolte sulla superficie in terra battuta ovvero su quella in cemento;

tutti i campi da tennis esistenti saranno oggetto di manutenzione straordinaria al fine di ottimizzare le superfici di gioco per uno svolgimento delle attività sportive di alto livello;

sarà recuperato un campo da tennis, ora dismesso, con la posa di una nuova pavimentazione in erba artificiale;

l’impianto di illuminazione dei campi sportivi sarà implementato con l’utilizzo di lampade a LED per una migliore gestione ed una più efficiente resa luminosa;

realizzazione di un nuovo campo da PADEL coperto, in una fase successiva, con una tipologoia di struttura innovativa ad aria che non necessita di autorizzazioni edilizie in quanto amovibile;

realizzazione di nuovo campo da BEACH VOLLEY al fine di recuperare un’altra area, attualmente non utilizzata;

sistemazione esterna del parcheggio riservato ai Soci del Club con una piccola area relax all’aperto a completamento dell’accoglienza, degli utenti.

Pertanto l’idea progettuale oltre ad ottimizzare gli spazi esistenti ed a riqualificarli, oggi dedicati alla sola pratica dello sport del tennis, implementa l’impianto sportivo con altre due attività, il padel ed il beach volley, trasformandolo in un impianto polisportivo per meglio soddisfare le richieste di pratica dello sport della comunità locale.

Il progetto in osservanza alle norme che regolano l’impiantistica sportiva mira all’adeguamento e messa a norma dell’impianto sportivo con particolare riferimento alla pratica a livello agonistico e amatoriale.

Tutti i campi sono scoperti ad eccezione del campo da padel che sarà coperto, in una fase successiva, con una struttura gonfiabile amovibile montata per il periodo invernale e smontata per il periodo estivo.

In particolare:

i locali spogliatoi sono stati adeguati con diverse destinazione interna ottenendo lo spogliatoio uomini e lo spogliatoio donne/arbitri;

per le gare agonistiche lo spogliatoio donne sarà utilizzato dagli arbitri, mentre lo spogliatoio uomini sarà utilizzato da atleti maschili e femminili;

tutti gli spazi sono stati resi accessibili per disabili ovvero è presente un bagno per ogni spogliatoio attrezzato per disabili, con particolare attenzione ai percorsi con l’eliminazione delle barriere architettoniche;

per assistere alle gare di livello agonistico si è reso necessario adeguare gli spalti esistenti in n. 2 gradinate: tali gradinate sono state risagomate per avere un gradone idoneo ad accogliere una seduta, realizzata con seggiolino monoscocca, che assicura una visibilità ottimale come dimostrato dalle curve di visibilità disegnate nei grafici di progetto;

le gradinate avranno capienze da 108 e 66 posti a sedere;

entrambi i settori saranno dotati di n. 2 uscite di sicurezza contrapposte e n. 1 ingresso riservato.

le dotazioni dei servizi per il pubblico saranno assicurate con bagni chimici: n.1 uomini e n.1 donne/disabili per ogni settore. Tali servizi igienici saranno a disposizione dei fruitori dell’impianto sportivo sia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive che in assenza di eventi.

struttura gonfiabile ad aria trattenuta con controllo automatico della pressione realizzata conn.7 archi di sostegno indipendenti a camera d’aria stagna, e telo di copertura asportabile;

archi di sostegno a tutto sesto con larghezza esterna 18 m e altezza esterna 9 m;

un ordine di finestre apribili, per ciascun lato lungo;

archi estremi e falda terminale dei lati corti, posizionati a 45°.

La copertura del campo da padel è stata pensata con un innovativo sistema ad aria che tramite archi portanti in tessuto pvc crea una copertura amovibile da montare o smontare in base alla necessità dell’utenza, in particolare, si compone di:

L’area a parcheggio esistente verrà riorganizzata per accogliere n. 17 posti auto pavimentati, in una fase successiva, con masselli autobloccanti, oltre a n. 2 posti per persone diversamente abili.

La viabilità di manovra prevede il recupero delle acque di prima pioggia per un riutilizzo tramite l’impianto di irrigazione del verde.

Al fine di dotare l’impianto sportivo di un idoneo impianto fotovoltaico per una migliore gestione della energia elettrica sono state previste le coperture dei posti auto con pergole in legno e pannelli fotovoltaici.

L’impianto sportivo così ridefinito risponde a tutti i criteri normativi per la pratica agonistica e amatoriale del tennis, padel e beach volley, configurandosi come un impianto polisportivo adeguato a soddisfare le richieste della comunità.

A fine lavori, l’ASD Sporting Club Tennis Bisceglie 2.0, si sarà dotato dell’unico impianto nel territorio comunale capace di accogliere la richiesta per lo svolgimento della pratica del gioco tennis, a livello agonistico e amatoriale, accogliente, adeguato ai tempi e rispondente alle norme di sicurezza.

Bisceglie, novembre 2020

Sporting Club Bisceglie SpA

Il Presidente

(ing. Vittorio Di Gregorio)