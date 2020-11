L'offerta formativa del "Ferraris" di Molfetta. Online il nuovo sito sull'orientamento

Sicuro. Innovativo. Smart.



Così sicuro, innovativo e smart, che oggi l’IISS “Galileo Ferraris” di Molfetta supera brillantemente le difficoltà del quotidiano per offrire un'opportunità in più a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, nonché ai genitori. È online il nuovo sito www.vienialferraris.it. Una piattaforma che ha uno scopo ben preciso: tendere una mano a tutti quelli che volessero approcciarsi alla scuola, ma che fossero inevitabilmente condizionati dalla distanza e dei limiti imposti dall’emergenza.



Il nuovo sito, che accompagnerà quello istituzionale, sarà dedicato in maniera specifica all'orientamento e al valore dell’offerta formativa in ognuna delle due anime del “Ferraris”: l’Istituto Tecnico Tecnologico e il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate. Sarà possibile navigare tra video e foto, informazioni di servizio, news e progetti. Sarà possibile prenotare la propria partecipazione (online o in presenza) all’evento di presentazione dell’offerta formativa in programma il 5 dicembre, così come agli Open Day di dicembre (12 e 19) e gennaio (9, 16 e 23).



“Abbiamo pensato a questo nuovo servizio – spiega Luigi Melpignano, dirigente scolastico dell’IISS “Galileo Ferraris” – perché vogliamo andare incontro alle esigenze dei genitori e dei ragazzi in modo ancor più semplice ed efficace. Sulla nuova piattaforma l’interazione sarà costante, i nostri docenti saranno sempre a disposizione per fornire ogni tipo di risposta alle istanze che, attraverso un semplice form, ci verranno poste. Ma soprattutto grazie a www.vienialferraris.it vogliamo raccontare con passione, orgoglio ed entusiasmo, una scuola al passo coi tempi. Una scuola moderna, all’avanguardia, capace di fornire tutto ciò che serve per il futuro dei giovani”.



Nel sito sarà possibile farsi un’idea del valore delle infrastrutture e delle tecnologie, dei laboratori e degli spazi didattici, delle stanze reali (ma anche di quelle virtuali). In evidenza, già in home page ci sarà un video, con le parole del dirigente scolastico e dei docenti, nonché degli ex studenti, che raccontano l’importanza del “Ferraris” nel loro percorso di crescita.



Una sfida, quella presentata, che il “Ferraris” come sempre non ha avuto paura di affrontare. Perché il futuro e la modernità non sono una chimera. “Da noi – conclude il dirigente scolastico Melpignano – sono l’abitudine. Una bellissima abitudine”.