​"Diritti in Genere", lo sguardo delle donne sui diritti violati

DIRITTI IN GENERE è il titolo di una rassegna che racconta da 6 edizioni a Bisceglie lo sguardo delle donne sui diritti violati. Ogni anno dedica la sua “copertina” a una donna rappresentativa del momento.

Malala nel 2015, poi la Politkovskaja, quindi Nilde Iotti per i 70 anni della costituzione e oggi è Kamala Harris, neo vice presidente degli Stati Uniti d’America, a rappresentare la battaglia che il genere femminile compie per affermare i propri e gli altrui diritti. Cinque gli appuntamenti in programma, per ovvie ragioni in streaming, trasmessi in diretta alle 18,00 nelle date di sotto riassunte. Incontri tematici associati a un libro e ad una autrice quasi sempre presente. Si parte il 25 novembre con un appuntamento che, traendo spunto dal libro di Fabrizia Ramondino, L’isola riflessa, tratta il tema dell’isolamento. Anche di quello imposto dal primo lockdown, che di contro impone la necessità di riaprire spazi di discussione, di confronto su diritti fondamentali e tuttavia, ancora oggi disconosciuti. Custodito dalla conduttrice radiofonica Laura Gramuglia, l’appuntamento vede protagoniste la scrittrice, filosofa e fondatrice del progetto Tlon, Maura Gancitano, insieme ad Alba Sasso e Roberta Franceschetti, con il contributo dell’attrice Nunzia Antonino a cui sono affidate alcune letture dalla Ramondino.

Moltissime le ospiti degli incontri successivi, caratterizzati da alcune parole chiave (disabili il 3, violate il 5, sterili il 10, straniere il 18 dicembre) e associati rispettivamente ai libri di Tearesa Antonacci, Flavia Piccinni, Maria Rosa Cutrufelli e Sara Sini. Ideata e curata da Rosa Leuci, con la collaborazione di Viviana Peloso e Carlo Bruni, l’iniziativa mette in rete con il Presidio del Libro e il Circolo dei Lettori di Bisceglie, anche le Vecchie Segherie Mastrototaro e il sistemaGaribaldi, avvalendosi dei patrocini di Regione Puglia, Comune di Bisceglie e dell’Associazione dei Presidi del Libro.

La trasmissione si servirà della piattaforma Zoom e sarà possibile seguirla cliccando su

https://us05web.zoom.us/j/4117329610?pwd=dm1LeVBNTVAyb00zeUVLTkx3bkVkdz09

CIRCOLO DEI LETTORI di Bisceglie

Presidio del Libro

in collaborazione con

Vecchie Segherie Mastrtotaro

sistemaGaribaldi

I DIRITTI IN GENERE 2020

6^ EDIZIONE





25 novembre Giornata internazionale della violenza contro le donne

ISOLATE

Dialogo con Maura Gancitano, Laura Gramuglia, Alba Sasso, Roberta Franceschetti

Libro: L’ISOLA RIFLESSA di Fabrizia Ramondino letture di Nunzia Antonino

La pandemia nel primo lockdown ha ricacciato le donne in una forma di isolamento, che le ha fatto arretrare di molto rispetto alle conquiste faticosamente acquisite. Ci siamo interrogate sulla necessità di riaprire spazi di discussione sulle relazioni interpersonali, professionali e sociali.

03 dicembre Giornata internazionale dei diritti dei disabili

DISABILI

Dialogo con Teresa Antonacci, Gabriella LaRovere, Raffaella Caifasso

Libro: QUASI di Teresa Antonacci

La ricaduta dell’isolamento diventa più evidente se ad essere colpite sono le categorie più fragili. Una rete di protezione può giovare alla risoluzione di difficoltà oggettive, ma anche la possibilità di aprire scenari creativi rende le azioni più efficaci. Come?

05 dicembre Giornata internazionale del volontariato

VIOLATE

Dialogo con Flavia Piccinni e Marina Nenna

Libro: SARAH di Flavia Piccinni

I centri antiviolenza svolgono una funzione straordinaria di supporto e aiuto alle donne che vivono sulla loro pelle violenze quotidiane fisiche e psicologiche. L’isolamento ha acuito le drammatiche situazioni esistenti. Ci chiediamo se e come la spettacolarizzazione di storie drammatiche oltre al condizionamento del proprio giudizio sia salutare nella ricerca della verità e alla sua comunicazione.

10 dicembre Giornata internazionale dei diritti umani

STERILI

Dialogo con Maria Rosa Cutrufelli e Licia Positò

Libro: L’isola delle madri di Maria Rosa Cutrufelli

Parlare di virus mai come in questo momento può avere un senso attualissimo, ma anche interrogarsi sulla precarietà dell’esistenza e sulla capacità di padroneggiare situazioni e abilità di per sé scontate ha un senso, se ad un tratto niente appare più sicuro e nemmeno il rimedio può avere l’efficacia sperata. Viene meno l’identità che si credeva garantita e soprattutto viene meno la possibilità di affidare al futuro il proprio destino.

18 dicembre Giornata internazionale dei diritti dei migranti

STRANIERE

Dialogo con Sara Sini, Serenella Molendini, Luisa Gissi

Libro: AL POSTO NOSTRO di Sara Sini

Un particolare punto di vista è quello delle madri che affidano al Mediterraneo gli affetti più cari, pur nella consapevolezza dei rischi e del pericolo. Ma se ti strappano alle tue radici e tu non puoi nemmeno essere radice più, quale pensiero può reggere il tuo annaspare alla ricerca di un appiglio di sopravvivenza? Forse quella madre a cui è stato strappato il figlio neonato dal gommone dovrebbe aiutarci a riflettere.

La rassegna si avvale del Patrocinio del Comune, della Regione, dell’Associazione Presidi del Libro.