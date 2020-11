Naturalabor, Filippo Magnini è il nuovo testimonial

È il nuotatore Filippo Magnini il volto scelto da Naturlabor per raccontare la linea di integratori alimentari con estratti vegetali certificati, prodotta da Farmalabor: azienda leader per la produzione e vendita di materie prime a uso farmaceutico, alimentare e cosmetico.

"Il mio benessere ha una formula naturale": questo il claim che accompagnerà il viaggio di Magnini alla scoperta delle proprietà dei prodotti targati Naturlabor distribuiti già in oltre 400 farmacie italiane. Due ori leggendari ai mondiali, un bronzo olimpico e 17 titoli europei, Filippo Magnini, storico capitano del team di nuoto azzurro, è considerato tra i più grandi nuotatori italiani nelle distanze brevi di tutti i tempi. Naturlabor lo sceglie quale ambassador del progetto non solo per le sue doti sportive ma poiché incarna a pieno i valori Farmalabor.

La dedizione e passione per lo sport sono gli stessi elementi cardine che stanno dietro la creazione di ogni singolo prodotto Naturlabor. Gli integratori sono ottenuti a partire da materie prime di altissima qualità, gestite nel pieno rispetto delle linee guida GMP (Good Manufacturing Practices), garanzia della sicurezza e tracciabilità lungo tutta la filiera. L’azienda rinnova costantemente le formulazioni per avere integratori all’avanguardia che si caratterizzano per dosaggi ponderati e utilizzo di estratti vegetali certificati. Con Naturlabor, il farmacista può usufruire di numerosi vantaggi, tra i quali la personalizzazione del prodotto. Questo importante punto di forza consente alla farmacia di apporre il proprio marchio sulla confezione offrendo ai clienti un prodotto con un nome che conoscono e di cui si fidano.

“Io e il mio team – ha spiegato l’amministratore unico Sergio Fontana - abbiamo da sempre avuto una visione chiara di dove saremmo voluti arrivare a partire dall’avvio del progetto Naturlabor. Siamo state premiate tra le aziende più innovative d’Italia grazie all’impegno profuso in questi anni; sempre alla scoperta di nuovi progetti di ricerca, sempre impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni più personalizzate a seconda delle esigenze del nostro consumatore". “Se guardo indietro a questi anni di studi e ricerche fatte, – conclude il dott. Fontana - posso dire di essere molto orgoglioso”.

La crescita delle vendite dei prodotti targati Naturlabor ha previsto un aumento delle farmacie clienti soprattutto nel mercato Italia mentre, dalla prossima primavera l’azienda allargherà la distribuzione all’estero supportata da un partner di distribuzione internazionale.