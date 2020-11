Covid: 1.845 controlli e 141 sanzioni nella Bat. A Bisceglie e Trani 834 controlli e 36 sanzioni

Sono state 1845, delle quali 141 sanzionate, le persone controllate dai carabinieri nel territorio della Barletta-Andria-Trani, dal 9 al 15 novembre, per verificare il rispetto dei Dpcm e delle ordinanze regionali e sindacali per il contenimento della pandemia.

Ai controlli sulle persone fisiche, si aggiungono anche quelli sugli esercizi commerciali, in tutto 81. I controlli sono state compiuti dai militari del Gruppo Bat del comando provinciale dei carabinieri di Bari con il supporto dei reparti speciali e mobili dell'11esimo 'reggimento carabinieri Puglia'. In dettaglio, nel territorio di Trani e Bisceglie, sono state controllate 834 persone, delle quali 36 sanzionate e una deferita in stato di libertà per minacce e resistenza a pubblico ufficiale; due esercizi commerciali, dei quali uno sanzionato per 3.900 euro per una lavoratrice irregolare contestata dal Nil di Bari.

Nel territorio controllato dalla compagnia di Andria (che include anche Minervino Murge, Spinazzola e Canosa di Puglia), risultano 53 persone controllate, di cui 75 sanzionate; e poi 33 negozi, dei quali 2 sanzionati e 3 sottoposti a chiusura per violazione alla normativa per il contenimento del virus.

Nel territorio di competenza della compagnia di Barletta (che include anche Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia), sono 558 le persone controllate, di cui 30 sanzionate, e 46 gli esercizi commerciali. I controlli - fanno sapere dal Gruppo Bat - proseguiranno nei prossimi giorni, soprattutto negli orari e nelle localita' a maggiore concentrazione di persone, anche con l'aiuto delle polizie locali.