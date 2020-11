Marisa Attolini, in arte Nimue canta su Youtube

Nel difficile periodo di pandemia che sta colpendo duramente il settore artistico, molti giovani cantanti del nostro territorio stanno proseguendo duramente il proprio lavoro di diffusione artistica attraverso la rete: è il caso di Marisa Attolini (classe ’93), in arte Nimue, che ha recentemente aperto il proprio canale dal nome “Give me something to sing about”.

Nimue, come l'apprendista di Mago Merlino, è ambiziosa e misteriosa. Nel corso degli anni ha coltivato numerosi interessi in ambito musicale, tra i quali il canto. Infatti, dal 2010 al 2015 ha frequentato un corso di musica (educazione vocale e solfeggio) e ha scelto di condividere quello che ha imparato sul suo canale online. Marisa Attolini ha affermato: «Mi piace cantare di tutto: pop, contemporary R&B, country, pop-rock, hard-rock, soul, electro-pop, dream-pop. Considerando YouTube come una finestra sulla mia vita, condivido con la community anche parte dei miei altri interessi che toccano, oltre al canto in senso stretto, il gaming, il bricolage e l’editing».

Nimue è un’occasione per mostrare i risultati di anni di lavoro e progetti custoditi gelosamente e finalmente far conoscere al mondo esterno un lato sensibile. Marisa Attolini, inoltre, ha aggiunto: «I social networks rappresentano un ottimo modo per farlo in quanto vetrine che permettono sia al prodotto (Nimue) che al pubblico di evolversi contemporaneamente e soprattutto ispirarsi a vicenda. Voglio imparare a fare talmente tante cose da soddisfare tutti i miei bisogni e di conseguenza i miei sogni. Mi piace molto quel modo di dire, ‘Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno della tua vita’.

È possibile visitare il canale e sostenere con un like il talento di Nimue cliccando: https://www.youtube.com/channel/UCzVi-GWPIA0UQNkX97IkSgg.