Coppa del Mondo di Fotografia, il fotografo biscegliese Gianpiero Di Molfetta rappresenterà l’Italia

Gianpiero Di Molfetta, fotografo di Bisceglie presso Ciak Fotografia dal 1975, ha partecipato al concorso SCATTIAMO PER L’ITALIA 2021 ed è giunto in FINALE con due categorie: Ritratto e Reportage. Rappresenterà l’Italia alla Coppa del Mondo di Fotografia 2021.

Gianpiero ringrazia wpcitalia, il comitato organizzativo, il worldphotographiccup, i giudici e il Fiof FONDO INTERNAZIONALE PER LA FOTOGRAFIA Associazione nata per sostenere il fotografo professionista nella sua attività, a cui Gianpiero è iscritto e con cui ha conseguito il QIP e il MQIP

Il QIP ‘QUALIFICA ITALIANA PROFESSIONALE’ si basa sulla presentazione di 12 foto montate su pannelli di una stessa categoria, ed è la capacità del candidato di evidenziare, nell’insieme delle immagini presentate, una standard qualitativo elevato, frutto dell’acquisizione di un livello tecnico, creativo e professionale che si distingua dalla media.

E’ quindi un titolo di merito, un riconoscimento al lavoro e all’inventiva del fotografo professionista che viene rilasciato da una commissione composta da 5 giudici più un presidente.

Il Master Qualified Italian Photograher (MQIP) è un certificato riservato ai fotografi professionisti, titolari della qualifica QIP.

La qualifica MQIP rappresenta il massimo riconoscimento in Italia, sinonimo di eccellenza e altissima qualità in ambito professionale. La World Photographic Cup, WPC, ovvero la Coppa del Mondo della Fotografia è un concorso fotografico aperto a squadre nazionali di fotografi professionisti in rappresentanza dei loro paesi.

Ogni Paese è rappresentato da una sola squadra, che deve presentare 18 immagini divise in sei categorie. Per selezionare gli autori che rappresentano l’Italia nella World Photographic Cup (WPC Team Italy), e le loro immagini, dallo scorso anno si tiene il concorso “SCATTIAMO PER L’ITALIA”.

Il concorso “SCATTIAMO PER L’ITALIA 2021”, organizzato dal Comitato WPC ITALIA e patrocinato da Confartigianato Fotografi, da CNA Comunicazione, Tau Visual, FIOF e ANFM, avverrà in Italia, a Roma, lunedì 19 aprile 2021! Un’occasione irripetibile per tutti i fotografi italiani.