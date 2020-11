Il Presidente dell’Associazione Adisco (Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone Ombelicale) – sezione di Bisceglie – Lella Di Reda è stata eletta Consigliere Nazionale nell’ambito della medesima organizzazione di volontariato. L’Associazione, guidata sul territorio dal fervore e dall’entusiasmo della dott.ssa Di Reda, da oltre dieci anni, prosegue infaticabilmente le attività per l’incentivazione alla donazione del sangue da cordone ombelicale attraverso l’impegno fattivo alla creazione di una cultura della donazione allogenica e solidaristica del sangue cordonale.

Il giorno 5 ottobre 2020, nel corso dell’Assemblea tenutasi a Roma, la dott.ssa Lella Di Reda è stata eletta tra i dodici consiglieri per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale. Nel primo incontro, svoltosi nella giornata di venerdì 6 novembre, si è provveduto all’elezione del Presidente nella persona del dott. Giuseppe Garrisi di Lecce, oltre che alla nomina delle altre cariche sociali. Appena insediatosi, Garrisi ha affidato incarichi precipui a ciascun consigliere: alla dott.ssa Di Reda è stata assegnata la funzione per la costituzione di nuove sezioni sul territorio italiano. Bisceglie, durante la presidenza della neoeletta e della precedente Presidente prof.ssa Anita Pesce, ha già consentito la nascita delle sezioni di Bari, Trani, Molfetta e Corato. «Il goal - ha spiegato la dott.ssa Di Reda - è quello di riuscire nella sfida di aprire una sezione a Milano, grazie anche alla sinergia con altre forze associative del posto». Nel capoluogo lombardo, infatti, sono già state portate avanti da Adisco (sez. Bisceglie), sin dal 2018, importanti iniziative nella collaborazione con “Arpugliesi” (Associazione Regionale Pugliesi a Milano) e FIDAPA BPW. Milano rappresenta un sogno realizzabile: in passato possedeva una propria sezione ma, allo stato attuale, necessita di nuova linfa per una possibile riapertura. Lella Di Reda, inoltre, programmaticamente immagina di fondare nuove sezioni anche in Puglia, tra Taranto e Foggia. In particolare, può riscontrare un importante riferimento in San Giovanni Rotondo (FG), per via di un rapporto già ben saldo instaurato grazie a incontri guidati con scolaresche del posto nell’ottica della sensibilizzazione per donazioni cordonali.

Attualmente, a causa dei disagi che la situazione Covid sta comportando, molte delle attività in programma sono state rinviate: è stata rimandata la III edizione del Gala Adisco che, come di consueto, avrebbe previsto una raccolta fondi per la costituzione di una nuova borsa di studio per giovani ricercatori del Policlinico di Bari, sotto l’egida della dott.ssa Giorgina Specchia (trapiantologa ed ematologa).

È stata fatta molta attività informativa presso istituti scolastici primari alla presenza di genitori e docenti, oltre a incontri e manifestazioni in scuole medie di primo e secondo grado nella prospettiva di trasmettere agli alunni il messaggio di cui Adisco si fa promotrice. La sezione biscegliese, che al momento conta ottantasei soci, ha promosso considerevoli attività presso l’I.I.S.S. Dell’Olio e Cesare Battisti della Città, coinvolgendo gli studenti nelle presentazioni ai genitori delle finalità Adisco, e presso il Liceo Da Vinci. Inoltre, è ormai consuetudine la presenza di Adisco nei corsi prematrimoniali e di preparazione al parto.

Lo scorso 2 ottobre, in più, è stata realizzata un’iniziativa dal titolo Vita alla Vita per presentare Adisco al Club LIONS di Ruvo. La sezione territoriale, sempre in contatto con il Centro di Raccolta del S.C.O. presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia di Bisceglie per sostenere l’attività di donazione, ha consegnato in passato una frigo emoteca, una stampante fotocopiatrice e di recente una bacheca. Adisco, tra le tante altre attività, ha partecipato, come ogni anno, al Meeting del Volontariato in Fiera a Bari, incontrando il Sindaco De Caro e, inoltre, ha presenziato all’udienza papale dello 13 novembre 2019.

Il Club Rotary cittadino ha riconosciuto alla dott.ssa Di Reda un pubblico encomio nel 2018 per l’impegno profuso sul territorio atto al raggiungimento di alti valori civili e importanti obiettivi sociali.