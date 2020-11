Il biscegliese Gaetano D’Ambrosio approda su YouTube con il canale “Mix Tube by Raizen”. Si tratta di un canale nato con lo scopo di incontrare persone con cui condividere una moltitudine di interessi. Il vlogger, in arte Raizen, ha affermato: «Negli anni ho maturato svariate passioni tra cui il fai-da-te, la cucina, l’arte, la scienza e la voglia di conoscenza atta a migliorare me stesso. All’inizio avevo tutte le carte in tavola per creare dei contenuti e condividerli tramite Youtube ma mancava la scintilla che poteva permetterlo. L’ho trovata nel video editing».

Dopo studio e fatica, nel settembre 2019, il videomaker ha divulgato il suo primo video di fai-da-te concernente la costruzione di un mini-avvitatore in grado di agevolare l’assemblaggio dei pc. Oltre a questa rubrica, nata nel motto «Se non puoi farlo perfetto, fallo regolabile», Raizen ha avviato sul canale progetti di cucina per i quali la semplicità e la velocità di realizzazione sono il marchio di fabbrica: «Perché usare dieci contenitori diversi per creare una ricetta?». Mix Tube unisce tanti ingredienti e incentiva chi non ha mai provato a mettersi ai fornelli con piatti alla portata di tutti.

Mentre sono arrivati primi iscritti e il canale ha iniziato a crescere nella condivisione di interessi, in ambito artistico o manuale Gaetano D’Ambrosio ha approfondito collaborazioni artistiche e culturali, portando il progetto in aziende dei più svariati settori.

L’ideatore di MixTube, infine, ha concluso: «Grazie alla passione che ci metto, oggi posso contare sulla fiducia di tanti amici che credono in me e alimentano la voglia di creare contenuti nuovi ogni giorno di più». L’ultimo video è disponibile al link https://youtu.be/xZxh6WD8dtA (Preparazione del piatto: frittelle di zucca).

