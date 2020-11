“Il mondo dello Spettacolo, in ottemperanza ai successivi ultimi DPCM, con senso di responsabilità, sta, nuovamente, ponendo in essere tutte le misure finalizzate al contrasto dell’emergenza sanitaria, così contribuendo a contenere la diffusione di contagi; ciò nonostante, il Teatro resta vivo e si prova ad intravedere percorsi virtuosi ed a prepararsi ancora meglio al prossimo incontro con il pubblico in sala".

Con questo auspicio, il Politeama Italia di Bisceglie ha ospitato le riprese del video clip della nuova canzone di Antonio Di Liddo, in arte ANDIEL, prossimamente in uscita. Un messaggio di luce, azione e speranza, condiviso anche con altri artisti e associazioni di Bisceglie, come Fabiano di Lecce (FAGIPAMAFRA ) e Marina Monopoli ( BALANCE Accademia di danza ).

ANDIEL è insegnante di canto presso l’ACCADEMIA MUSICALE “BIAGIO ABATE ” di Bisceglie, diretta da Enza Martina, che ha ospitato nell’ambito della propria rassegna musicale di dicembre 2019, la presentazione del primo lavoro di ANDIEL “Ho sognato un mondo”.

Presto sarà possibile ascoltare il nuovo singolo “Questa vita è una favola#Tibaciailsole”, che è stata presentata nell’ambito del contest musicale “AREA SAN REMO TEAM 2020”.

Il Politeama Italia di Bisceglie sostiene questo progetto artistico, ed attende di presentare al pubblico il primo musical di ANDIEL “La mia sana Follia” ed il disco di prossima pubblicazione”