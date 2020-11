​I riflettori della trasmissione “Gran Galà Italia” anche sull’istituendo “Premio Don Uva”​

Si parlerà anche di Don Pasquale Uva nella puntata di “Gran Galà Italia”, in programma lunedì 9 novembre prossimo, alle 21,30, in tutta Italia sul can.68 del digitale terrestre (can.5068 di Sky e in streaming su www.bomchannel.it), il talk-variety ideato e condotto dall’affascinante cantante e attrice Elena Presti (da “Centovetrine”, “Maresciallo Rocca”, “Don Matteo”, ecc.) e da Alfredo Nolasco, al suo ritorno in TV sul nazionale, dopo le convincenti performance nella conduzione dei varietà “Colpa d’Alfredo” e “Night Café”.

Proprio Nolasco ha tenuto ad inserire nel nuovo format, dedicato alle eccellenze italiane, un paio di spazi dedicati alla riuscitissima serata/tributo a Ennio Morricone, con l’Orchestra Giovanile della Valle d’Itria diretta dal Maestro Antonio Palazzo, recentemente organizzata da Universo Salute e Fondazione S.e.c.a. / Polo museale diocesano nell’incantevole scenario by night di Piazza Duomo, a Trani.

“E’ solo una piccola anticipazione della messa in onda integrale della Notte speciale in Piazza Duomo dedicata alla musica dell’indimenticabile Morricone, ma soprattutto a Don Uva: un evento molto apprezzato dal pubblico e di grande prestigio” - ha detto il conduttore, che ha così inteso rendere omaggio insieme agli organizzatori della serata, Marcello Paduanelli e Natalino Pagano, “all’Opera del Servo di Dio Don Uva, cui è dedicato il Premio omonimo”, ufficializzato nell’occasione, alla presenza dell’AD di Universo Salute, Paolo Telesforo e di numerose autorità religiose e civili.

Il “Premio Don Uva”, evento di carattere nazionale in programma a partire dall’estate 2021 - nell’ambito delle celebrazioni che conducono al centenario dell’Opera del 2022 - sarà finalizzato a valorizzare ed incentivare personaggi, idee ed iniziative a sostegno di coloro che Don Uva definiva “gli ultimi tra gli ultimi”.

Alla puntata di “Gran Galà Italia” in onda lunedì prossimo - che sarà replicata sugli stessi canali nella notte di sabato 14 novembre, alle 0,30, prima di essere diffusa su numerose TV regionali, in tutta Italia - parteciperanno, tra gli altri, il maestro Gianni Gandi, Stefania Cento, Giovanna Nocetti, Alfio Lombardi, Mario Telli e l’attrice Laura Sorel. Flash moda con la principessa Conny Caracciolo, Virginia Regale (per “Lady Virginia”) e Conny De Astis. Oltre a Trani, è previsto un collegamento con Teggiano (SA), per la rubrica dedicata al Consorzio “Valli italiane” e con Roma, con l’attore Pietro Genuardi.