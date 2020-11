Il noto conduttore televisivo Gianni Ippoliti a “Unomattina in famiglia” domenica 1° novembre nella sua rubrica dedicata al gossip, si è soffermato sulla rivista “IoSpio” del 29 ottobre 2020 che riportava foto e notizie della bella fotomomodella biscegliese Antonella Di Pinto in arte Alexa Elena. Raggiunta a casa la fotomodella è rimasta anche lei piacevolmente sorpresa di essere citata in tv a sua insaputa; ad avvisarla sono stati i suoi follower di facebook e Instagram.

«Tenera, fragile, ragazza vivace e ribelle, una bellezza semplice con poco trucco o quasi niente. Questa sono io, Antonella Di Pinto - si racconta l'artista -, nata a Bisceglie, paese in cui vivo solare ed accogliente nella bellissima Puglia. Nasco come fotomodella da ormai 14 anni, essendo presente in diverse riviste e shooting fotografici. Il mettermi in gioco in modo e in un mondo dove il mio corpo sinuoso e semi nudo posava immortalando ogni carpe Diem che il fotografo catturava in quell'istante mi spronava verso nuovi orizzonti lavorativi, dove inaspettatamente nasceva in me una sensualità pura composta da giochi di sguardi ed emozioni uniche, decidendo di diventare una sexy star. Esperienza che mi ha portata sia esteriormente ed interiormente ad avere una sintonia perfetta con il mio corpo, senza trascendere nella volgarità ostentando una sensualità unica riconducibile ai famosi anni 70/80. In quegli anni brillavano icone in grado di mostrare il loro corpo semi nudo non chirurgicamente modificato ma l'essenza della vera "donna" con tutti i suoi pregi e difetti. Anche non avendo vissuto gli anni d'oro in questione ho sempre amato e desiderato essere l'eroina di un film commedia sexy all'italiana, come la mia attrice preferita Gloria Guida.

Questi miei desideri sono prossimi ad avverarsi grazie al produttore Alfonso Maria Chiarenza, direttore commerciale del portale mondospettacolo.com che ha accolto con entusiasmo la mia idea».

Antonella Di Pinto nel 2017 realizzò un calendario risaltando le bellezze della Puglia con oltre 1milione e 200 mila visualizzazioni del backstage su YouTube e il ricavato fu destinato ai bambini leucemici; partecipa a varie iniziative benefiche come madrina incentivando la gente nella donazione degli organi e a manifestazioni benefiche a favore di bambini insuperAbili. Come speaker radiofonica presenta spesso eventi e presiede giurie di concorsi legati alla proclamazione di miss e mister." Ha interpretato un ruolo figurato come Escort nel film di Diego Abatantuono “Un nemico che ti vuole bene". E’ spesso ospite in trasmissioni televisive in network Pugliesi mostrando il mio viso dolce ed accattivante allo stesso tempo che sprigiona tanata femminilità. Sogno nel cassetto di Antonella Di Pinto è aprire un’ oasi accogliente per cani e gatti abbandonati e non, dove chiunque può accedere ai vari servizi offerti gratuitamente tramite partner ship di aziende produzione alimenti per gli stessi, medici veterinari, toiletattori ecc...

Alla domanda “Cosa vorresti fare da grande?” Risponde: “Vorrei portare donando un sorriso a chi sorridere non può, avendo problemi seri di salute come tumori prendendo esempio e spunto dal mio Big Papà (non biologico Luigi Abascià)».