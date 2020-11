Elezioni Fratres Bat, il nuovo presidente è il medico Giuseppe Venditto

I Presidenti dei Gruppi Fratres di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia e Minervino Murge sono stati convocati per le votazioni del Consiglio Provinciale Fratres della Bat, a seguito delle quali si è proceduto all'assegnazione delle cariche. Il minervinese dottor Giuseppe Venditto, è stato eletto all'unanimità Presidente del Consiglio Provinciale Fratres della Bat.

Vicepresidente la signora Sonetto Antonella (Gruppo Fratres di Andria), Segretario il Sig. Petrone Bartolo(Gruppo Fratres di Canosa di Puglia), Amministratore il Sig. Michele Gorgoglione (Gruppo Fratres di Barletta) e Consigliere il Sig. Mauro Pedone (Gruppo Fratres di Bisceglie).

"Questa nomina rappresenta un onore per me, ma anche per il Gruppo Fratres di Minervino Murge - annuncia il dr Venditto - ringrazio i Presidenti dei Gruppi della Bat che mi hanno onorato di questa carica e che hanno risposto in me tanta fiducia con l'impegno di ripagarla con i fatti".



"Un ringraziamento di cuore al Presidente Regionale della Fratres, Antonio Spano e al Presidente Nazionale, Vincenzo Manzo - ha concluso - e a tutti i donatori per il senso di appartenenza al Gruppo e per la solidarietà mostrata negli anni".