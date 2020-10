«Nello spot in onda in questi giorni sulle reti Rai che celebra i primi 50 anni di vita delle Regioni italiane, c’è un’immagine che a noi biscegliesi sta particolarmente a cuore!». A sottolinearlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Lo spot - precisa il Sindaco - è una celebrazione del ruolo delle Regioni all’interno di un quadro nazionale unitario. Un’Italia vista come mosaico, dove ogni peculiarità regionale è un elemento di forza per la Nazione. A dare un’idea di questo prezioso mosaico sono numerose immagini evocative dei territori e di testimonianze simboliche, “pezzi” diversi tra loro ma inquadrati in un’unica cornice. In questo suggestivo viaggio tra le bellezze italiane di ogni regione, c’è il sospiro di Bisceglie, il nostro amato dolce tipico, emblema della nostra Città. Un motivo di orgoglio per tutti noi biscegliesi».