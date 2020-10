​Variazione dello statuto, riunione dei soci dell'associazione Vivero

«Presso la sede sociale di via Andria n.18 a Bisceglie, è indetta l'assemblea Ordinaria dei Soci dell'associazione Vivero per il giorno 30 ottobre alle 22,00 e quella Straordinaria alle 22,30 in prima convocazione. Qualora non fosse raggiunto il numero legale le stesse sono indette in 2° convocazione per il giorno 31 ottobre alle 19,00 quella ordinaria e alle 20,00 quella straordinaria.

Lo rende noto il presidente Francesco Sette che ricorda che tra i punti all'ordine del giorno vi sono la "variazione numero dei componenti del Consiglio Direttivo" e la "Variazione statuto adeguamento 3° settore in conformità al disposto del D.LGS 117/2017".