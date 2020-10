“Nessuno è lontano. L’educatore di Azione Cattolica a servizio degli ultimi”

«L’Azione Cattolica diocesana – si legge in una comunicazione dell’Azione Cattolica Diocesana a firma della Presidenza e della Commissione del Laboratorio diocesano della Formazione - inaugura il Laboratorio diocesano della Formazione per l’anno associativo 2020/2021 per educatori di gruppi ACR, Giovanissimi, Giovani ed animatori di gruppi Adulti. Sono invitati a partecipare anche coloro che si stanno formando per accompagnare un gruppo nella vita di fede.

La tematica di quest’anno è incentrata sulle povertà educative nel solco degli orientamenti pastorali consegnati alla Chiesa diocesana dall'Arcivescovo Mons.Leonardo D’Ascenzo che in questo primo anno pastorale ci invitano a riflettere sulle diverse forme di povertà che sono a noi vicine, ma poco conosciute. In questo periodo di emergenza sanitaria la chiusura delle scuole e dei luoghi educativi ha aumentato le difficoltà di apprendimento e di socialità, della trasmissione e della condivisione del sapere, dei valori morali e cristiani accrescendo l’emarginazione e l’allontanamento delle persone più deboli.

Ci chiediamo quindi come educatori di Azione Cattolica in quale modo possiamo prenderci cura delle persone che vivono in una situazione di povertà educativa accogliendole nei gruppi e nella vita ecclesiale per aiutarle a superare le difficoltà e a sentirsi nuovamente in famiglia.

Il primo incontro del Laboratorio diocesano della Formazione sarà in diretta streaming sulla pagina diocesana facebook “Azione Cattolica Trani-Barletta-Bisceglie”e si terrà Venerdì 16 ottobre alle ore 20.00.

Dopo un breve momento di preghiera a cura dell’assistente diocesano unitario don Gaetano Corvasce e i saluti iniziali del presidente diocesano di Azione Cattolica Francesco Mastrogiacomo, interverranno: don Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi e della Commissione Spirito di Assisi; Luca Fortunato, responsabile della Capanna di Betlemme di Chieti. Modererà l’incontro Donatella Pasquadibisceglie, responsabile della Commissione del Laboratorio diocesano della Formazione. Ringraziandovi per l’attenzione all’iniziativa, auspichiamo la partecipazione di tutti coloro che sono a servizio del prossimo».