Allerta arancione per temporali in Puglia per 24 ore

Allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali sulla Puglia centrale, Puglia centrale Bradanica e Bacini del Lato e del Lenne dalle ore 20. 00 di domenica 11 ottobre per le successive 24 ore. Dalla stessa ora è prevista allerta gialla per il vento su tutto il territorio