Cambiano gli orari autunnali nei Centri comunali di raccolta dei rifiuti a Bisceglie

Il nuovo orario era entrato in vigore solo pochi giorni fa, ma con grande sensibilità Energetikambiente-Pianeta Ambiente, l’Ati che gestisce il servizio di Igiene pubblica a Bisceglie, viene ancora una volta incontro alle esigenze dei cittadini che, numerosi, in questi giorni hanno chiesto la rimodulazione degli orari per conferire i rifiuti presso i due Centri Comunali di Raccolta di via Padre Kolbe e di via Carrara Salsello.

Pertanto, sulla base dei riscontri dei competenti uffici interni all’azienda, e grazie alla disponibilità del personale, si è deciso di aderire alle richieste giunte determinando questi nuovi orari a partire dal prossimo 12 ottobre:

Ccr di via Padre Kolbe:

lunedì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

martedì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

mercoledì: chiusura settimanale

giovedì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

venerdì: dalle 8:00 alle 12:00; dalle 14:00 alle 16:00

sabato: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

domenica: dalle 7:00 alle 13:00.

Ccr di via Carrara Salsello:

lunedì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

martedì: dalle dalle8:00 alle 12:00; dalle 14:00 alle 16:00

mercoledì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

giovedì: chiusura settimanale

venerdì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

sabato: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

domenica: dalle 7:00 alle 13:00.

Si sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto delle consuete prescrizioni in tema di sicurezza e per contrastare la diffusione del contagio da covid-19: indossare le mascherine, mantenere le distanze interpersonali e non accalcarsi nell’attesa del servizio.

A Bisceglie, ancora una volta, il futuro si differenzia oggi.