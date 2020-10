L'applicazione per il tracciamento dei contagi da Coronavirus, “Immuni”, è stata attivata in tutta Italia dallo scorso mese di giugno. A distanza di qualche mese arriva la pubblicazione dei dati ufficiali da parte del Ministero della Salute dei download dell'applicazione da parte degli italiani ma anche di quante notifiche ha attivato l'app Immuni e di quanti positivi ha rilevato. Un'applicazione che si appresta a varcare i 7 milioni di download con oltre 5.000 notifiche inviate e più di 330 positivi accertati.

In base ai dati pubblicati si rileva che al 7 ottobre l'app è stata scaricata per la precisione da 7.713.251 utenti italiani (la Puglia, con il 10,5%, si avvicina alle media nazionale del 12,5%). Un risultato che è ben lontano dai numeri necessari affinché l’applicazione possa assicurare una copertura perfetta e rilevamento su tutto il territorio italiano. In questo caso seguendo l'andamento del grafico scopriamo che nell'ultimo periodo, probabilmente per l'accentuarsi dei contagi, l'applicazione ha visto un incremento dei download sintomo che gli italiani in qualche modo stanno capendo che anche questo è un valido strumento per la rilevazione dei contagi da Coronavirus.

Nello specifico osserviamo anche che dai dati arrivati dal Ministero della Salute ci sono state notifiche da parte di Immuni per oltre 7.361 volte e che gli utenti positivi segnalati dall'app sono risultati 419. Numeri non esagerati chiaramente ma che comunque permettono di avere un quadro del funzionamento efficace dell'app che potrebbe ancora meglio adeguarsi se tutti gli italiani la scaricassero nei loro device.

Come funziona “Immuni”? L’app, basata su un sistema di tracciamento attraverso bluetooth, che garantisce totalmente la privacy di chi la utilizza, invia una notifica a chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus del Covid-19 e lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato. Così, gli utenti che vengono avvertiti dall’app di un possibile contagio possono isolarsi per evitare di contagiare altri aiutando a contenere l'epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità. Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono contattare il proprio medico di medicina generale e ridurre il rischio di complicanze per sé e i propri cari.

Pertanto, l’invito è quello di scaricare la app così da permettere una migliore gestione del periodo emergenziale che sta tornando a destare forte preoccupazione in tutti noi, soprattutto per le conseguenze nei confronti dei più deboli e di coloro che sono affetti da gravi patologie.