Al via i nuovi laboratori del Teatro Don Sturzo

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori della nuova stagione del Teatro Don Sturzo di Bisceglie, promossi dalla Compagnia Teatro delle Onde. In attesa dell’ottava edizione di Scena 84 (rassegna nazionale di teatro, musica e danza), che avrà inizio domenica 17 gennaio 2021, prendono il via a ottobre i laboratori teatrali per ragazzi e adulti, il corso di dizione e il laboratorio di scrittura creativa, diretti da Tonio Logoluso.

Il Teatro Don Luigi Sturzo, sito in via Pozzo Marrone 86, adiacente alla scuola media Battisti-Ferraris, è dotato di ambiente climatizzato e sanificato, conforme alle disposizioni governative in materia di sicurezza anti Covid. Per adesioni e ulteriori informazioni rivolgersi al 345 6394314. Di seguito gli argomenti dei laboratori:

L’ARTE DELLA COMMEDIA

LA SCENA DEI RAGAZZI

CORSO DI DIZIONE

DALLA PENNA ALLA SCENA

Il teatro comico da Aristofane a Molière a Dario Fo

(Adulti, da 15 anni) - 30 incontri: Ottobre 2020 - Maggio 2021 - Incontro preliminare: Sabato 24 Ottobre

“La comicità è una cosa seria.” Questo ci hannoinsegnato i grandi drammaturghi che con le loro commedie hanno arricchito la storia del teatro. Tra i tanti che hanno contribuito a sublimare l’arte della comicità si affronteranno tre titani di epoche differenti: Aristofane, Molière e Dario Fo. Un modo affascinante per indirizzare gli allievi alla disciplina del teatro, una palestra dell’attore attraverso la travolgente e difficile arte del saper far ridere.

MATERIE: Recitazione - Linguaggio del corpo - Esercizi di stile - Improvvisazione - Analisi testi

Come inventare un mondo dal palco

Ragazzi (11 - 14 anni)* 40 incontri: Ottobre 2020 - Marzo 2021 - Incontro preliminare: Giovedì 29 Ottobre

Niente, più di una mente giovane, può ricostruire alcuni elementi cardine del teatro: inventiva, fantasia, senso del gioco. In virtù di tali attitudini si svilupperà un percorso che darà modo ai ragazzi, attraverso la magia del palcoscenico, di descrivere il mondo che osservano per poi inventarne uno che vorrebbero. Il gioco la farà da padrone, consentendo di assimilare le prime regole del teatro tramite il divertimento e la creatività.

MATERIE: Linguaggio del corpo - Improvvisazione - Elementi di recitazione

12 incontri: Ottobre - Dicembre 2020

Parlare, recitare, cantare, è un'arte che nasce anche per puro istinto, ma se non è sostenuta da una tecnica può deviare in difetti quali fastidiosa cadenza, errata scansione e modesta articolazione. Solo quando tale tecnica sarà diventata una seconda natura, automatico il giusto respiro, l'attore, il conferenziere, il professionista di qualsiasi settore, avranno la capacità di abbandonarsiall'ispirazione, e la loro "arte" potrà dirsi veramente tale.

MATERIE:Fonetica - Respirazione - Lettura espressiva

Laboratorio di scrittura creativa - Teatro e Racconto

20 incontri: Gennaio - Maggio 2021

Come si scrive un testo teatrale? E unracconto? Quali sono i requisiti fondamentali? Una buona dose di fantasia è alla base, certo, ma non basta. E come si acquisisce il senso del ritmo, la capacità di sintesi, il valore delle figure retoriche, uno stile originale? A queste domande si cercherà di rispondere con la pratica, tramite la creazione di nuovi brevi testi, in un confronto con due generi tanto belli quanto distanti come teatro e racconto.