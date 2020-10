​Grazia Mastrapasqua ed Enzo Matichecchia​ eletti Consiglieri regionali Uilt Puglia

L’attrice biscegliese Grazia Mastrapasqua e l’attore/regista tranese Enzo Matichecchia, entrambi della “Compagnia dei Teatranti” di Bisceglie, nell’ambito dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche tenutasi domenica 04 ottobre presso il Circolo Culturale Pivot di Castellana Grotte, sono stati eletti a Consiglieri Regionali U.I.L.T. Puglia.

Un riconoscimento al grande e serio lavoro che i nostri due esponenti hanno incessantemente svolto sino ad oggi e per lunghi anni a favore della cultura teatrale e non solo.

«Il nostro ringraziamento - scrivono i due artisti - va a tutte le Compagnie ed Associazioni pugliesi affiliate alla Unione Italiana Libero Teatro che hanno espresso tali preferenze, nonché alla Presidente dimissionaria Teresa Taccone ed alla Segretaria dimissionaria Antonella Pinoli per l’ottimo lavoro sin qui svolto e per aver creato i presupposti per un allargamento della famiglia U.I.L.T. Puglia, compito che spetta ora al nuovo Consiglio Direttivo presieduto da Michele Mindicini di Gravina in Puglia.