Sabato 3 ottobre a Bisceglie, presso l’auditorium di “Roma Intangibile”, si è riunita l'assemblea ordinaria nazionale dell' Associazione Nazionale Bande da Giro per l'elezione di tre membri del consiglio direttivo nazionale. L'incontro è stato occasione di discussione per quanto concerne il comparto delle feste patronali. Si tratta dell'assemblea Nazionale che ha preso decisioni in merito alla nota pastorale dei vescovi.

Durante l’assemblea, dunque, è stato completato il Consiglio direttivo che condurrà per il prossimo quinquennio le attività: i concerti Bandistici relativi alle città di Rutigliano, Noicattaro e Boleto si aggiungono al consiglio nazionale già composto dai paesi di Conversano Piantoni, Conversano Ligonzo, Francavilla Fontana, Gioia del Colle, Bracigliano e Bisceglie.

Così è risultata la composizione del direttivo nazionale: Presidente, Benedetto Grillo; Vice Presidente, Angelo Schirinzi; Segretario, Emanuele Spagnulo. I Consiglieri, invece, eletti sono Carmine Santaniello, Gaetano Cellamara, Vincenzo Blaco, Vincenzo Guida, Giacomo Latrofa e Paolo Viggiani.

L’Associazione Nazionale Bande da Giro, infine, ha tenuto a ringraziare in una propria nota social l’ultracentenario sodalizio di “Roma Intangibile”, presieduto dal dott. Pasquale D’Addato, l’Amministrazione comunale di Bisceglie e all’assessore Loredana Acquaviva, intervenuta: «Un sentito ringraziamento a tutte le compagini bandistiche iscritte e un ringraziamento alla Società Operaia di Roma Intangibile di Bisceglie e all'amministrazione comunale di Bisceglie nella persona dell'assessore alla cultura Loredana Acquaviva, intervenuta durante i lavori assembleari. Buon lavoro a tutti, sempre dalla parte della Banda e del suo valore sociale, culturale e soprattutto lavorativo».

In ultimo, Benedetto Grillo, eletto presidente ha tenuto a specificare: «Buon vento ed in bocca al lupo a tutti. Sono certo che con un po' di coraggio e con tanta educazione si potrà dialogare con tutti alla pari cercando di salvaguardare la funzione vitale lavorativa assieme a quella sociale e culturale. W la banda!»