Al via la ​VI edizione dell’“Art for Rights” del Gruppo Giovani di Amnesty International Bisceglie ​

Mancano solo pochi giorni all’apertura della VI edizione dell’“Art for Rights”, contest artistico nato nel 2013 e promosso dal Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie con lo scopo di contribuire all’opera di sensibilizzazione promossa da Amnesty International su tematiche attinenti alla sfera dei diritti umani attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Il tema di quest’anno, sul quale gli artisti partecipanti hanno avuto la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la realizzazione di un’opera visiva (es. un quadro, un disegno, una fotografia, ecc...) sarà quello dei “Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, le cui importanza e inviolabilità sono universalmente riconosciute ma il cui rispetto viene troppo spesso trascurato o addirittura violato.

Le opere realizzate saranno esposte presso il Castello Svevo-angioino di Bisceglie a partire da giovedì 8 fino a domenica 11 ottobre e potranno essere ammirate sia in mattinata, dalle 10:00 alle 13:00, che in serata, dalle 18:00 alle 21:00 (eccetto domenica). Tutti i visitatori potranno accedere liberamente alla mostra e votare l’opera preferita sia in loco, presso l’apposita postazione, che sui canali social (Facebook e Instagram) del gruppo, attraverso un “like” al post corrispondente.

Una volta conclusa la mostra, avrà luogo presso il salone dell’Epass domenica 11 Ottobre a partire dalle 20:30 la premiazione degli artisti, che, grazie ai voti ottenuti dai visitatori della mostra, sui social e da una speciale giuria di esperti d’arte - composta da Enzo Abascià, Paolo Sciancalepore e PIN -, si aggiudicheranno i premi gentilmente offerto da Vecchie Segherie Mastrototaro, makeArt e HYGGE_Dolce Quotidiano, partner dell’iniziativa. Per l’occasione interverranno tutti gli attivisti del Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie, assieme ai volontari del gruppo Save The Children della BAT, grazie ai quali verrà condotto un interessante dibattito sul tema. Parallelamente alle opere realizzate dagli artisti in gara, sarà inoltre possibile visionare all’interno della stessa location "La Camera Scura", mostra ufficiale di Amnesty International - Italia, che raccoglie una selezione di 12 fotografie sul tema della pena di morte.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.