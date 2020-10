Giornale diocesano "In Comunione": le storie del lockdown

Da pochi giorni è online e nelle parrocchie il nuovo numero del periodico ufficiale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, il n. 4, luglio-settembre 2020, 48 pagine.

Tre le parti che lo costituiscono e quattro le copertine a colori con l’aggiunta di una quinta di copertina, in apertura, in bianco e nero, dedicata al ventesimo anniversario dell’uccisione di padre Raffaele Di Bari, missionario comboniano, nativo di Barletta, ucciso in Uganda il 1 ottobre 2000, mentre andava a celebrare la messa.

La prima parte è quella degli editoriali ed introdotta dalla prima di copertina dedicata alla prima priorità degli orientamenti pastorali (“Una Chiesa che ha il sapore della casa. Una casa che ha il profumo della Chiesa) della diocesi “Chiesa povera per i poveri”, sulla quale l’intera comunità diocesana dovrà interrogarsi, riflettere e rinnovarsi nell’anno 2020-2021. Due gli articoli (pp. 1-5) di fondo: “Per iniziare …. Povertà e condivisione” di don Enzo de Ceglie, delegato episcopale per la pastorale; “Noi praticamente abbiamo capovolto l’ordine delle cose” di don Raffaele Sarno, direttore della Caritas diocesana.

Di interesse l’editoriale dal tiolo “A proposito della crisi della Rotas” a firma del direttore responsabile di In Comunione, per la quale si invoca la solidarietà con gesti concreti di sostegno al fine di evitare la creazione di un vuoto culturale senza precedenti in un territorio che l’editrice barlettana ha contribuito a far conoscere.

La seconda parte è accompagnata da un occhiello molto significativo: “La memoria della Chiesa italiana nel tempo del covid 19. Storie, esperienze fatti diocesani”, avvenuti nei sette centri che compongono la diocesi. Ne facciamo menzione partendo dai filoni narrativi:

Anziani: “La casa di riposo Domus Lauretana nel mirino delle cronache per un caso di contagio” di Sabina Leonetti - “Il covid-19 che ti salvala vita … l’esperienza d Cecilia” di Tonino Lacalamita -

Caritas e associazioni: “Come il fuoco dei fornelli” sull’attività della mensa di Trani”, a cura dei volontari di essa - “Cronache ai tempi del coronavirus a Barletta” a cura dei volontari della Caritas cittadina - “Lockdown. Cosa è cambiato alla caritas di Bisceglie”, a cura dei volontari - “L’Azione della caritas coratina nel tempo del covid”, di Giuseppe Faretra - “Storie di servizio cittadino. Da centri Caritas parrocchiali alla sede locale dell’Unitalsi a Margherita di Savoia” di Sabina Leonetti –

Parrocchie e istituzioni: “Liturgia e culto in lockdown su Tele San Ferdinando Re” di Sabina Leonetti – “Il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ‘Vi dico come ho vissuto la pandemia’” di Tonino Lacalamita –

Ragazzi: “Preghiere, disegni, riflessioni, dei ragazzi durante il lockdown nella parrocchia Madonna di Loreto a Trinitapoli” di Sabina Leonetti -

Scuola: “…Che Dio Salva tutti! Gli studenti dell’Archimede di Barletta attraverso le loro esperienze raccontano il covid, di Anna Carla Penza - “Nonostante tutto la scuola è andata avanti. L’esperienza di un insegnante di religione del De Sanctis di Trani” di Nicola Verroca – “L’esperienza dell’Istituto Comprensivo Tattoli – De Gasperi di Corato dalle parole della dirigente Maria Rosaria De Simone” di Giuseppe Faretra – “L’esperienza in diocesi dei tirocinanti dell’insegnamento della religione durante i mesi della pandemia” di Nicola Verroca

Dal Brasile e dall’Africa: “Due storie dal Brasile” di don Mario Pellegrino – “Covid-19 e la realtà del Brasile” di don Savino Filannino – “Nel Niger dal 2011” di padre Mauro Armanino –

La terza parte propone articoli di attualità diocesana: “Fondi otto per mille della Cei per il lavoro fermato dal covid” di Carla Anna Penza – Una sintesi della ‘Lettera alla comunità’ di don Mimmo Marrone nel suo trentesimo anniversario di parroco nella parrocchia di San Ferdinando Re in San Ferdinando di puglia – Una recensione sul libro di Matteo de Musso dedicato ai nonni di Agostino Damico – Sull’Osservatorio della legalità inaugurato a Trinitapoli di Gaetano Samele – Una recensione su un libro di don Mimmo Marrone sulle Suore Missionarie della Madre di Dio a San Ferdinando di Puglia di Gaetano Samele – Intervista al sindaco di Grenoble, la città che ospita un cospicua comunità di coratina, di Giuseppe Faretra – Il programma dell’Ottobre Missionario in ricordo del citato padre Raffaele Di Bari – Una riflessione di don Mario Pellegrino e un’intervista a don Roberto Vaccariello di Michele Napoletano sulla rampa per i disabili rimossa – Sul Vademecum di don Emanuele Tupputi per una consulenza nella fragilità matrimoniale