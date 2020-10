Riparte il programma “Crazy for you” con Capitan Crazy e Frank Lorussetto

Da giovedì 8 ottobre 2020 su Radio Centro Bisceglie (RCS 93.100 Mhz) e, contestualmente, in diretta streaming sul sito www.rcsbisceglie.it, tornerà in onda, fino alla prossima metà di novembre, la fortunata trasmissione Crazy For You, ideata e condotta da Angelo Di Ceglie in arte Capitan Crazy e Frank Lorussetto. La nuova edizione sarà in onda dal giovedì alla domenica nelle seguenti fasce orarie: giovedì e sabato dalle 17:00 alle 19:00, venerdì dalle 19:00 alle 21:00, domenica dalle 17:00 alle 20:00. Nella puntata domenicale, in più, i conduttori trasmetteranno il meglio della musica che comprende gli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Il “galeone musicale”, fortemente connotato da espressioni di emozioni e divertimento, distinguendosi tra le trasmissioni più seguite di Radio Centro, vedrà protagonisti i fatti provenienti dal mondo dei nostri tempi, raccontati dalle abilità e dai talenti dei due poliedrici artisti biscegliesi per i propri affezionati radioascoltatori.

La cifra stilistica che contraddistingue le dirette di Capitan Crazy e Frank Lorussetto consiste nelle numerose innovazioni apportate in ambito radiofonico che fanno di Crazy For You una trasmissione fresca e giovane, oltre che aperta alle evoluzioni internazionali.

Frank Lorussetto e Capitan Crazy hanno ideato e condotto il programma sin dal 2014, portando spettatori giovani e adulti a seguirli con costanza: l’uso accurato e convincente della voce, dei linguaggi e delle tecniche registiche contemporanee rendono il programma interattivo, interessante, sempre diverso e al passo coi tempi. Oltre al puro divertimento, Crazy For You riferirà di notizie di cronaca e cultura. L’appuntamento è fissato.