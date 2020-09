Successo per la prima edizione del Festival della musica

Nella serata di sabato 26 settembre, si è svolto per la prima volta a Bisceglie il “Festival della Musica” organizzato dal movimento giovanile Bisceglie Illuminata.

L'evento ha visto musicisti di ogni età calcare il palco del Teatro Politeama Italia, questo dimostra come Bisceglie sia un vivaio di numerosi giovani talentuosi, che hanno voglia di mettersi alla prova.

«Il festival - sottolineano gli organizzatori - ha rappresentato un momento fondamentale per rilanciare la nostra città, nell’ambito culturale e in particolare musicale. D'altronde i festival musicali e in generale culturali sono fondamentali per promuovere il turismo locale. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa», ha dichiarato il presidente del movimento giovanile Bisceglie Illuminata Alberto De Toma, «in particolare i musicisti che hanno contribuito in maniera diretta alla realizzazione di questo evento, del resto "la musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme"».